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Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами

23 мая 2020, 11:19

В конце мая Тельцам спрогнозирована большая удача.

В конце мая Близнецам звезды не советуют гнаться за двумя зайцами – Гороскоп 2020
Близнецам звезды не советуют гнаться за двумя зайцами / sobakidendy-news.ru

Астрологи составили гороскоп на неделю – с 25 по 31 мая, и предупредили, что Близнецы смогут преуспеть в большинстве сфер жизни, если не будут гнаться за двумя зайцами и торопиться.

В конце недели для Близнецов наступает идеальное время для деловых поездок и смены обстановки, приводит прогноз SlovoFraza.

По прогнозу экспертов, для Тельцов во второй половине недели наступит время большой удачи и побед, а самые опасные и неудачные дни – 26 и 27 мая.

Скорпионам прогнозируется удачное время для романтики, общения и поисков любви, а 25 мая ожидается самый негативный день недели, лучше быть осторожнее в финансовой сфере и в делах.

"…Со вторника энергетика звезд и планет станет намного оптимистичнее. Наступит идеальное время для финансовых вложений, сделок. В конце недели можно будет совершать дорогостоящие приобретения, делать подарки родственникам, друзьям, второй половинке", – отмечается в материале.

Ранее астрологи прогнозировали, что во второй половине мая Стрельцы, Овны и Раки могут обрести любовь. Стрельцам спрогнозирована встреча с потрясающей личностью, с которой они могут построить прочные отношения.

Гороскоп 2020 Зодиак
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