"Предательство и судьбоносная ошибка": кому в зеркальную дату грозят мощные удары

Сегодня трем знакам Зодиака грозят мощные удары / Reuters

В понедельник, 20 апреля, зеркальная дата – 20.04.2020, в этот день самые серьезные удары грозят Тельцам, Скорпионам и Козерогам.

Возле Тельца может появиться опасный человек, Скорпионов могут предать, а Козерогам грозит судьбоносная ошибка, сообщает SlovoFraza.

По его данным, Тельцам не стоит заводить новые знакомства с 10 по 25 апреля, лучше отказаться от финансовых операций и сделок. Из-за нового знакомого возможны проблемы, даже разорение.

Скорпионов может очень сильно разочаровать вторая половинка – изменить или предать. Если есть какие-то подозрения, стоит поговорить с любимым человеком.

Читайте такжеНоволуние в апреле: что можно и нужно делатьКозерогов может подставить человек, который пользуется доверием. Возможны проблемы с документами, выводами, подсчетами.

Напомним, астролог Марина Скади составила гороскоп на период с 20-го по 26 апреля и предупредила, что на протяжении недели неприятности грозят Овнам, Скорпионам и Тельцам.