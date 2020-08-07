"Самый плохой год": куму Путина грозит фиаско – астролог

Виктору Медведчуку в 2020-м грозит фиаско, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что 2020 год для нардепа и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука может стать самым плохим, который только можно себе представить.

Медведчуку грозит фиаско и разрушение всех позиций, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, в 2020-м у кума российского лидера очень вероятно ухудшение самочувствия и состояния здоровья.

"Гороскоп, который включается в день рождения Медведчука (Медведчук родился 7 августа 1954 года – Ред.), обещает ему самый плохой год, который только можно себе представить. Прежде всего, его жду большие гонения и закрытие всех принадлежащих ему телеканалов…", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что у Виктора Медведчука может полностью нарушиться взаимосвязь с украинской властью. Астролог добавил, что кум Владимира Путина может стать изгнанником и найти пристанище в России.