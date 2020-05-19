"Отличные грабители": названы опасные знаки Зодиака

Из Дев могут получиться отличные грабители банков, сообщили астрологи / sobakidendy-news.ru

Три знака Зодиака – Телец, Дева и Стрелец, могут нарушить закон, из Дев получаются отличные грабители банков.

Тельцы – большие поклонники легкого дохода, они могут решиться на мелкую кражу или на угон авто, пишет SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По данным экспертов, Стрельцы способны нарушить правила, которые мешают их планам, в частности, могут украсть новые ботинки, если не смогут за них заплатить.

"…люди часто забывают, что такой гениальный планировщик и аналитик, как Дева, все делает обдуманно и планомерно… Девы способны на очень многое, чего вы даже не ожидаете", – отмечается в материале.

Ранее астрологи составили гороскоп на вторую половину мая. В прогнозе говорилось, что везунчиками станут, в частности, Тельцы. Тельцам спрогнозировали удачу во всех сферах жизни.