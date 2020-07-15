Названы умнейшие знаки Зодиака

Скорпион, Близнецы, Стрелец – умнейшие знаки Зодиака, поделились эксперты / rabstol.net

Астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

Стрельцы мотивированы, очень любопытны и коммуникабельны, они сделают все, чтобы узнать как можно больше, пишет SlovoFraza.

По данным издания, у Скорпионов развита интуиция, они проницательны и способны увидеть скрытые намерения человека.

Эксперты пришли к выводу, что Близнецы интересуются всем, что их окружает, они исследователи. Представители этого знака обычно остроумны и забавны и отдают предпочтение интеллектуалам.

Ранее астролог Василиса Володина поделилась, что в один знак Зодиака – Рак, с рождения встроена программа, заставляющая во всем подозревать глубину. Эксперт добавила, что для Раков важнее то, что находится за видимым.