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Названы умнейшие знаки Зодиака

Один из знаков Зодиака способен видеть скрытые намерения человека, отметили астрологи.

15 июля 2020, 09:30
Эксперты поделились, что Скорпион, Близнецы, Стрелец – умнейшие знаки Зодиака – Гороскоп 2020
Скорпион, Близнецы, Стрелец – умнейшие знаки Зодиака, поделились эксперты / rabstol.net

Астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

Стрельцы мотивированы, очень любопытны и коммуникабельны, они сделают все, чтобы узнать как можно больше, пишет SlovoFraza.

По данным издания, у Скорпионов развита интуиция, они проницательны и способны увидеть скрытые намерения человека.

Эксперты пришли к выводу, что Близнецы интересуются всем, что их окружает, они исследователи. Представители этого знака обычно остроумны и забавны и отдают предпочтение интеллектуалам.

Ранее астролог Василиса Володина поделилась, что в один знак Зодиака – Рак, с рождения встроена программа, заставляющая во всем подозревать глубину. Эксперт добавила, что для Раков важнее то, что находится за видимым.

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