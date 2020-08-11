"Дать под дых Западу": Путин хочет отобрать город у Эстонии – астролог

Владимир Путин хочет захватить эстонский город Нарва, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что президент России Владимир Путин "хочет дать под дых Западу" – отобрать у Эстонии один из крупнейших городов.

Российский лидер хочет отобрать у Эстонии город Нарва, в котором живет много русскоязычных людей, и посмотреть, как будет реагировать западный мир, рассказал астролог Главреду.

По его словам, Путин может попытаться отобрать эстонский город осенью текущего года.

"Он хочет отобрать Нарву – город в Эстонии, где живет большое количество русскоязычных людей, – и посмотреть, как будет реагировать западный мир… В данный момент Путина отвлекают выборы в Беларуси…", – сказал собеседник.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 11 августа: "оживление" зла и помощь звездРанее Влад Росс говорил, что Владимиру Путину максимум осталось жить один или два года, поэтому президент РФ способен на все. Астролог предупреждал, что российский лидер может атаковать Украину в конце августа.