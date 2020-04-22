"Падение планеты": астролог сказала, кому не избежать перемен

Тельцам светят перемены, спрогнозировала астролог / Reuters

Солнце вошло в знак Тельца и будет находиться в нем почти до конца мая. Для Тельцов 2020-й год станет годом перемен, хотя они их не очень любят.

Перемены в жизни Тельцов обусловит Уран, который "погостит" в этом знаке Зодиака, рассказала астролог Людмила Булгакова в интервью Фактам.

По ее словам, в Тельце Уран будет находиться в так называемом "падении", из-за чего будет некомфортно и самой планете, и представителям этого знака Зодиака.

Эксперт добавила, что у Тельцов не будет возможности сопротивляться тому, что происходит, поэтому происходящее стоит принять как должное.

"…то, что сегодня кажется неприемлемым, завтра окажется приятным во всех отношениях. Тем более, что на выручку придет Юпитер в знаке Козерога, благодаря чему многие процессы, которые могли бы доставить неприятности, пройдут стороной", – сказала собеседница.

Ранее был опубликован гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс. Эксперт спрогнозировал, что Тельцам лучше отложить важные дела и отказаться от перемен и важных покупок.