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Гороскоп на неделю: встреча с родственной душой и крупный финансовый выигрыш

14 июня 2020, 15:03

Новая неделя может принести позитивные события двум знакам Зодиака, спрогнозировала эксперт.

Астролог сказала, что один знак Зодиака может встретить родственную душу – Гороскоп 2020
Один знак Зодиака может встретить родственную душу, сказала астролог / УНИАН

Астролог Марина Скади поделилась, что на протяжении новой недели – 15-21 июня, Тельцы могут встретиться с родственной душой.

Стрельцам светит крупный финансовый выигрыш, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что Стрельцы могут оказаться в большом финансовом выигрыше, если правильно подойдут к делам, грамотно проанализируют отчеты, вовремя исправят ошибки и внесут корректировки.

Скади подчеркнула, что Тельцам не стоит начинать новые дела, лучше завершить то, что еще нужно доделать. Тельцы могут возобновить отношения с человеком из прошлого.

По ее словам, для Стрельцов наступает благоприятное время для пересмотра инвестиций, определения того, насколько хорошо идут дела.

Читайте такжеРетроградный Меркурий в июне 2020: астролог раскрыл особенности"…вы сможете принять решение о том, как следует действовать дальше…", – спрогнозировала эксперт.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что в июне у Тельцов будет все хорошо на личном фронте – возможна любовь и приятные увлечения, а Стрельцам грозят неприятные ситуации на работе, их могут подсидеть.

Марина Скади Гороскоп 2020 астролог
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