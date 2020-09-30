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Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь

30 сентября 2020, 02:15

Представителей воздушного знака Зодиака предупредили о случайной травме.

Влиятельные покровители могут появиться в жизни двух знаков Зодиака – Гороскоп на завтра 1 октября 2020 года
В жизни двух знаков Зодиака могут появиться влиятельные покровители / Reuters

Гороскоп на 1 октября 2020 года – на четверг, насулил знакам Зодиака Телец и Рак возможность заполучить влиятельных покровителей.

В первый день второго месяца осени Водолеям грозят утраты и случайные травмы, сообщает supercook.ru.

Астропрогноз также предупредил о неприятностях Весов – они могут столкнуться с затяжной болезнью.

Как представителям земной стихии советуют провести первый день октября

  • Гороскоп на завтра – Телец

Благодаря возросшему обаянию есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. Возьмитесь за начатые дела, которые нужно довести до конца.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 года – Козерог

Можно рассчитывать на помощь звезд в реализации самых амбициозных замыслов. День подходит для накопления знаний.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 – Дева

Откажитесь от консервативности и накапливайте знания. Можно начать ремонт, навести порядок дома или организовать праздник для близких.

Как представителям огненной стихии советуют провести первый день октября

  • Гороскоп на завтра – Овен

Новости могут вывести из себя, пошатнуть здоровье, может ухудшиться настроение. Возможны склоки с начальством. Есть угроза неприятных изменений на работе или на личном фронте.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 года – Лев

Можно посвятить время общению с близкими. После обеда прогнозируется неожиданная новость. Вы можете кем-то ненадолго увлечься.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 – Стрелец

Жизненных сил будет мало. Откажитесь от шуток с подтекстом, неосторожных слов и категоричности. Возможно, вы "заразитесь" жесткостью.

Как представителям водной стихии советуют провести первый день октября

  • Гороскоп на завтра – Рак

Есть шанс познакомиться с людьми, которые могут помочь вам в будущем. Вы можете получить влиятельных покровителей. Чтобы принять правильное решение, прислушивайтесь к внутреннему голосу.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 года – Скорпион

День не подходит для важных дел и принятия решений. Вы можете оказаться под контролем сильных эмоций. Оберегайте себя от внешних событий.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 – Рыбы

Творческий подход к делам поможет избавиться от неприятного жизненного налета. Вы сможете почувствовать уверенность в себе, если сумеет воздержаться от глупых поступков.

Как представителям воздушной стихии советуют провести первый день октября

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Есть угроза столкновения с ограблением или грубостью. Нельзя неоправданно рисковать и слишком себя перегружать. Вы можете что-то потерять из-за иллюзий и подыгрывания своим слабостям.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 года – Весы

Постарайтесь уберечь себя от болезней, показана профилактика. Хронические болезни могут обрести острую форму.

  • Гороскоп на 1 октября 2020 – Водолей

Вам грозят случайные травмы или болезни, которые могут помешать реализации планов. Не рассчитывайте на то, что будет все идти, как планировалось. Показана предельная осторожность.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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