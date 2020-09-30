Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь

В жизни двух знаков Зодиака могут появиться влиятельные покровители / Reuters

Гороскоп на 1 октября 2020 года – на четверг, насулил знакам Зодиака Телец и Рак возможность заполучить влиятельных покровителей.

В первый день второго месяца осени Водолеям грозят утраты и случайные травмы, сообщает supercook.ru.

Астропрогноз также предупредил о неприятностях Весов – они могут столкнуться с затяжной болезнью.

Как представителям земной стихии советуют провести первый день октября

Гороскоп на завтра – Телец

Благодаря возросшему обаянию есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. Возьмитесь за начатые дела, которые нужно довести до конца.

Гороскоп на 1 октября 2020 года – Козерог

Можно рассчитывать на помощь звезд в реализации самых амбициозных замыслов. День подходит для накопления знаний.

Гороскоп на 1 октября 2020 – Дева

Откажитесь от консервативности и накапливайте знания. Можно начать ремонт, навести порядок дома или организовать праздник для близких.

Как представителям огненной стихии советуют провести первый день октября

Гороскоп на завтра – Овен

Новости могут вывести из себя, пошатнуть здоровье, может ухудшиться настроение. Возможны склоки с начальством. Есть угроза неприятных изменений на работе или на личном фронте.

Гороскоп на 1 октября 2020 года – Лев

Можно посвятить время общению с близкими. После обеда прогнозируется неожиданная новость. Вы можете кем-то ненадолго увлечься.

Гороскоп на 1 октября 2020 – Стрелец

Жизненных сил будет мало. Откажитесь от шуток с подтекстом, неосторожных слов и категоричности. Возможно, вы "заразитесь" жесткостью.

Как представителям водной стихии советуют провести первый день октября

Гороскоп на завтра – Рак

Есть шанс познакомиться с людьми, которые могут помочь вам в будущем. Вы можете получить влиятельных покровителей. Чтобы принять правильное решение, прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 1 октября 2020 года – Скорпион

День не подходит для важных дел и принятия решений. Вы можете оказаться под контролем сильных эмоций. Оберегайте себя от внешних событий.

Гороскоп на 1 октября 2020 – Рыбы

Творческий подход к делам поможет избавиться от неприятного жизненного налета. Вы сможете почувствовать уверенность в себе, если сумеет воздержаться от глупых поступков.

Как представителям воздушной стихии советуют провести первый день октября

Гороскоп на завтра – Близнецы

Есть угроза столкновения с ограблением или грубостью. Нельзя неоправданно рисковать и слишком себя перегружать. Вы можете что-то потерять из-за иллюзий и подыгрывания своим слабостям.

Гороскоп на 1 октября 2020 года – Весы

Постарайтесь уберечь себя от болезней, показана профилактика. Хронические болезни могут обрести острую форму.

Гороскоп на 1 октября 2020 – Водолей

Вам грозят случайные травмы или болезни, которые могут помешать реализации планов. Не рассчитывайте на то, что будет все идти, как планировалось. Показана предельная осторожность.