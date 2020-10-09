Гороскоп для всех на 10 октября: встреча со спутником жизни и "проблемная" зависть

Стрельцы могут встретить спутника жизни / УНИАН

В субботу, 10 октября и в 23 лунный день, знак Зодиака Стрелец может встретить спутника жизни.

Близнецам гороскоп на 10 октября 2020 года спрогнозировал неприятности из-за зависти тайных недоброжелателей, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе говорился, что Весы способны достичь успеха в личной жизни при нескольких условиях.

Как 23 лунный день советуют провести водным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 октября 2020 года – Скорпион

Если возникнут финансовые проблемы, можете занять деньги у друзей. На следующей неделе кошелек пополнится.

Гороскоп на завтра – Рак

Состояние здоровья ухудшится, если вы будете к нему легкомысленно относиться. Не стоит тратить слишком много денег на покупку. Подождите, скоро вы сможете позволить себе желаемое.

Гороскоп на 10 октября 2020 – Рыбы

Не время для операций с недвижимость, изменения семейного положения и зачатия. Ваше самочувствие может значительно ухудшиться. Пока не стоит активничать.

Как 23 лунный день советуют провести огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 октября 2020 года – Стрелец

Новое знакомство может оказаться удачным – есть шанс встретить человека, который станет вашим спутником жизни.

Гороскоп на завтра – Лев

Дела, которые накопились, могут дать о себе знать. Из-за неприятной новости или домашних хлопот придется решительно действовать. В семейном споре стоит защищать свою позицию.

Гороскоп на 10 октября 2020 – Овен

Возможны проявления иллюзий и лжи. Очень неподходящий день для заключения договоров, покупок, изменения семейного положения и поездок по работе.

Как 23 лунный день советуют провести земным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 октября 2020 года – Козерог

Очень плохой день для заключения брака, соглашений и поездок по работе. Покупки стоит отложить на другой день.

Гороскоп на завтра – Телец

Очень плохой день для покупок. Не стоит тратиться на что-то крупное, если вы без этого можете обойтись.

Гороскоп на 10 октября 2020 – Дева

Не перенапрягайте нервы, из-за этого можно заболеть. День не подходит для заключения браков и соглашений. Лучше отказаться от командировок и покупок.

Как 23 лунный день советуют провести воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 10 октября 2020 года – Водолей

Люди, которые окажутся рядом, могут проявить агрессию. Чтобы преодолеть негатив дня, нужно быть духовно развитыми личностями.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за зависти тайных недоброжелателей или легкомысленного поведения возможны проблемы. Есть угроза всплеска эмоций.

Гороскоп на 10 октября 2020 – Весы

В личной жизни возможен успех, если быть тактичными и эмоционально гибкими. Сделайте свои позиции более крепкими – будьте инициативны и настойчивы.