Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи

Тельцов и Дев предупредили об угрозе явного обмана / Reuters

Гороскоп 2020 предупредил, что в воскресенье, 13 сентября, двум знакам Зодиака – Телец и Дева – грозит явный обман.

Раки могут потерять союзников, но им светит захватывающая работа, пишет supercook.ru.

Рыбам грозит разрушение надежд, Козерогам спрогнозирован успех на любовном фронте, а Девам и Овнам – в работе.

Что на воскресенье спрогнозировано земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Лучше не ставить свою позицию выше чьей-либо и не пытаться "блеснуть". Есть угроза явного обмана или грубости.

Гороскоп на 13 сентября 2020 года – Козерог

Вам под силу добиться успеха на любовном фронте. Не лучший день для того, чтобы "выпендриваться".

Гороскоп на 13 сентября 2020 – Дева

У вас есть силы для достижения успеха в работе. Работники сферы услуг и промышленности могут столкнуться с явным обманом, грубостями или проделками тех, кто не желает им добра.

Что на воскресенье спрогнозировано водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Из-за излишних неприкрытых амбиций можно потерять союзников. Вы можете получить захватывающую работу.

Гороскоп на 13 сентября 2020 года – Рыбы

Надежды могут разрушиться. Близкий человек может показать черты, которые вы не замечали. Есть угроза неоправданных моральных и денежных потерь.

Гороскоп на 13 сентября 2020 – Скорпион

Вы можете обрести внутреннюю свободу, если справитесь со своими минусами. Мужчинам спрогнозирована желаемая романтическая встреча.

Что на воскресенье спрогнозировано огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Стрелец

Придется выбирать между своим общественным положением и амурной страстью. Не распыляйтесь на то, что не представляет ценности.

Гороскоп на 13 сентября 2020 года – Лев

Вы можете зря приложить усилия. На работе есть угроза неудач и ошибок. В личной жизни возможны обиды, ревность и разочарования.

Гороскоп на 13 сентября 2020 – Овен

В работе вы можете добиться успеха. Возможны ошибки. Операции, связанные с коммерцией, могут не принести той прибыли, которую вы ожидали. В личной жизни есть угроза разочарований.

Что на воскресенье спрогнозировано воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Можно вступать брак, благоприятно зачатие. Можно прикладывать усилия для того, чтобы стать лучше.

Гороскоп на 13 сентября 2020 года – Весы

Будьте сдержаны во время общения, стоит избегать знакомств. Есть угроза пожаров и краж.

Гороскоп на 13 сентября 2020 – Близнецы

Постарайтесь не упустить что-то важное. Стоит кропотливо и напряженно потрудиться для достижения материального благополучия – в таком случае можно достичь результата.