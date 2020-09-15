Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня

Главным счастливчиком среды может быть Водолей / Reuters

Гороскоп 2020 спрогнозировал, что в среду, 16 сентября, главными счастливчиками будут представители знака Зодиака Водолей.

Еще одному знаку – Весы – насулили амурные успехи, пишет SuperCook.

В этот же день серьезная неприятность грозит Скорпионам – они могут оказаться в горьком одиночестве.

Что водным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Гороскоп на завтра – Скорпион

Самоконтроль может помочь вам не остаться наедине с собой. Помните, что вы имеете изъяны, и прощайте слабости другим.

Гороскоп на 16 сентября 2020 года – Рак

Можно посвятить время общению. Друзья вам могут помочь в любовной сфере и на карьерном поприще. Не стоит быть должником.

Гороскоп на 16 сентября 2020 – Рыбы

В финансовых делах возможны небольшие приятные изменения. Вы можете помогать, и вам могут помочь.

Что земным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Гороскоп на завтра – Дева

Откажитесь от магии, иначе можно приманить "нечисть". Могут возникнуть серьезные проблемы, чтобы их избежать – будьте аккуратны, контролируйте себя, не гуляйте без сопровождения и откажитесь от неразумного риска.

Гороскоп на 16 сентября 2020 года – Телец

Берегите деньги. Лучше не участвовать в пьянках и остерегаться высоты. Контролируйте себя.

Гороскоп на 16 сентября 2020 – Козерог

Готовьтесь к тому, что свою позицию придется отстаивать. Забудьте о неразумном риске, "реформировании" деятельности и принятия непростых решений, которые могут повлечь негатив.

Что огненным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Гороскоп на завтра – Овен

День не подходит для неоправданного риска, противопоказана агрессия и прогулки без компании. Пока не стоит строить планы.

Гороскоп на 16 сентября 2020 года – Стрелец

В шумной компании на вас могут повлиять, а это вам ни к чему. Авторитет может упасть из-за легкомысленности.

Гороскоп на 16 сентября 2020 – Лев

Забудьте обо всем, что таит опасность, и "отключите" агрессию. День не подходит для выстраивания планов.

Что воздушным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Гороскоп на завтра – Водолей

День очень удачен для поиска вещей, которые были потеряны. Ожидается радостный день, взлет эмоций. Можно общаться с детьми и активно отдыхать.

Гороскоп на 16 сентября 2020 года – Близнецы

Постарайтесь не попадать в темноту, вам противопоказаны компании, которые создают много шума. Постарайтесь видеть суть вещей и не поддавайтесь влиянию.

Гороскоп на 16 сентября 2020 – Весы

Вам запрещено самим вредить себе, в частности, пить спиртное. Прогнозируются амурные успехи. Вас будут беспокоить финансовые дела.