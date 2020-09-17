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Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день"

17 сентября 2020, 01:31

Творческим Львам спрогнозирован успех, а Весам посоветовали делать крупные покупки.

В гороскопе говорится, что двум знакам Зодиака в пятницу можно раскрепоститься – Гороскоп на завтра, гороскоп на 18 сентября 2020 года
В пятницу двум знакам Зодиака можно раскрепоститься, говорится в гороскопе / Reuters

На пятницу, 18 сентября, гороскоп 2020 спрогнозировал "черный день" знаку Зодиака Водолей.

Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься, пишет supercook.ru.

Весам разрешены крупные покупки, а творческим Львам сулят успех.

Чего в пятницу ожидать представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

Не позвольте партнерам обвести себя вокруг пальца, уясните материальные вопросы. Рыбы не будут кому-то что-то должны.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 года – Скорпион

Будьте сдержаны и тактичны, эти качества оценят. Вы сможете уберечь близких и себя от зла.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 – Рак

Оценив ситуацию, можно начать заниматься делом. К перспективным делам можно подключить партнеров.

Чего в пятницу ожидать представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Лев

Представителя профессий, связанных с творчеством, светит успех. В делах можно активничать и проявлять инициативу. Можно погрузиться в амурные дела.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 года – Овен

Можно получить деловые предложения. Не стоит проявлять недоверие к партнерам. При помощи партнеров есть шанс добиться материального успеха.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 – Стрелец

День подходит для того, чтобы раскрепоститься и с кем-то познакомиться. Ваша жизнь может перевернуться после изменений на личном фронте.

Чего в пятницу ожидать представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Водолей

Ожидается очень неблагоприятный день. Легкомысленность и самоуверенность могут вам навредить. Не попадайте в темноту, а также избегайте тусовок. Постарайтесь проявлять дальновидность и контролируйте себя.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 года – Весы

Можно заключать сделки и крупные покупки, в частности, покупать недвижимость. Ищите источники нового дохода, но сторонитесь предложений, которые кажутся сомнительными.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 – Близнецы

Хороший день для того, чтобы раскрепоститься и кем-то увлечься. Благодаря творческому порыву вы можете оказаться на высотах, которые казались недостижимыми. Постарайтесь рассчитывать только на себя.

Чего в пятницу ожидать представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вы сможете потратить на решение деловых вопросов минимум сил и времени. День подходит для работы в коллективе. Чтобы достичь своей цели, подключите к работе еще кого-то

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 года – Козерог

Козероги, у которых нет пары, могут кем-то увлечься, но ненадолго. Можно работать в коллективе.

  • Гороскоп на 18 сентября 2020 – Дева

Возможно, появятся новые обстоятельства, к которым нужно будет приспосабливаться. Чтобы добиться того, чего вы хотите, подключите к деятельности еще кого-то.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день"». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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