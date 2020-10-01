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Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи

1 октября 2020, 02:15

Двум знакам Зодиака светят серьезные перемены, говорится в астропрогнозе.

Ракам сулят большой успех – Гороскоп на завтра 2 октября 2020 года
Ракам астропрогноз сулит большой успех / Reuters

В критический день по лунному календарю и в полнолуние 2020 – в пятницу, 2 октября, неудачи грозят знаку Зодиака Скорпион.

Весам и Тельцам сулят очень плохой день, в частности, Тельцов предупредили об угрозе потери крупной суммы, пишет supercook.ru.

Девам гороскоп на 2 октября 2020 года спрогнозировал несчастные случаи, а Ракам – большой успех. В этот же день Стрельцам и Близнецам сулят серьезные перемены.

Что в пятницу светит представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 октября 2020 года – Водолей

Откажитесь от алкоголя, лекарств и проявления амбиций. Днем может быть тяжело, а вечером ожидаются приятности.

  • Гороскоп на 2 октября 2020 – Весы

Чтобы привлечь новых союзников, "включите" обаяние. Новый знакомый может негативно повлиять на вашу жизнь. Откажитесь от острых слов.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

"Дожмите" начатые дела. Жизнь может серьезно измениться. Вы можете заняться одним делом с человеком, успехи которого вас восхищали.

Что в пятницу светит представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 октября 2020 года – Стрелец

Вам светят серьезные перемены. Чтобы чего-то добиться, стоит быть увлеченными работой. Вы можете сами себе навредить – не поддавайтесь иллюзиям и не потакайте своим слабостям.

  • Гороскоп на 2 октября 2020 – Лев

Вам под силу "залатать" старые проколы или изменить положение на работе. Переговоры могут быть успешными благодаря новой тактике или свежим союзникам или идеям.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Если вы построили план, благодаря которому можете неплохо заработать, не делитесь им ни с кем.

Что в пятницу светит представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 октября 2020 года – Козерог

Новые люди могут принести в вашу жизнь много неприятностей. Запоминайте сны, они могут пророчить будущее.

  • Гороскоп на 2 октября 2020 – Дева

Если вы что-то придумали – держите планы при себе. Из-за новых знакомых в жизни может появиться много неприятностей. После обеда есть угроза несчастных случаев, возможны травмы.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Новые знакомые способны принести в жизнь немало неприятностей. Есть угроза крупных финансовых потерь. Будьте осторожны на дороге и во время работы с острыми предметами.

Что в пятницу светит представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 2 октября 2020 года – Рыбы

Хорошее время для воплощения в жизнь желаемого. Возможны частые перепады настроения. Уделяйте время отдыху и не злоупотребляйте спиртным.

  • Гороскоп на 2 октября 2020 – Скорпион

На многих жизненных фронтах возможны неудачи. Не стоит слишком много внимания уделять профессиональным проблемам, займитесь тем, что вы любите.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Финансовые дела могут идти лучше. В делах не все будет гладко – есть угроза испытаний и помех, но можно достичь большого успеха.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака полнолуние 2020
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