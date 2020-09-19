Гороскоп для всех на 20 сентября: интимные встречи и неожиданности в делах

В жизни одного знака Зодиака ожидается "чистый" день.
На воскресенье, 20 августа, гороскоп 2020 насулил знаку Зодиака Дева неожиданности в делах, а Рыбам – хорошее время для смены работы.
Скорпионам можно отправляться на интимные встречи, пишет supercook.ru.
Весам спрогнозирован "чистый" день, а еще ряду знаков Зодиака грозят неприятности.
Чего ожидать в воскресенье представителям воздушных знаков Зодиака
- Гороскоп на завтра – Водолей
Светлый день для ученых и творческих личностей. Влиятельный покровитель и друзья могут помочь создать фундамент для успехов в будущем.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Весы
Можно гулять и нагружать свое тело. День подходит для того, чтобы упорядочить бумаги, начать ремонт или заняться благоустройством.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 – Близнецы
Продвижению могут мешать клевета, непонимание и ложь. Возможно, с кем-то возникнет ссора. Постарайтесь не терять спокойствие. Избегайте риска.
Чего ожидать в воскресенье представителям огненных знаков Зодиака
- Гороскоп на завтра – Овен
Вы можете случайно травмироваться или заболеть. Отложите заключение сделок и решение вопросов, связанных с деньгами.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Лев
Есть угроза болезни или случайной травмы. Из-за избытка энергии вы можете "наломать дров" – опасайтесь чрезмерного властолюбия. Остерегайтесь чрезмерного риска.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 – Стрелец
Вам могут мешать двигаться вперед непонимание, клевета и ложь. Возможны ссоры с теми, кто вас окружает. Держите себя в руках.
Чего ожидать в воскресенье представителям земных знаков Зодиака
- Гороскоп на завтра – Телец
Есть большая угроза проблем со здоровьем и ссор с теми, кто вас окружает. Возможно, придется защищать свою позицию. Постарайтесь, чтобы ничто не вывело вас из себя.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Дева
Планы могут так и остаться планами из-за болезни или случайной травмы. В делах возможны неожиданности.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 – Козерог
Противопоказана спешка во время принятия ответственных решений, посоветуйтесь с самыми близкими. Запомните: интимные контакты – чрезвычайная осторожность.
Чего ожидать в воскресенье представителям водных знаков Зодиака
- Гороскоп на завтра – Рак
Посвятите время отдыху, не сдерживайте сильные душевные порывы. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым могут сложиться стабильные отношения.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Скорпион
Можно проводить интимные или дружеские встречи. Вам светят выгодные предложения. Перед тем, как принимать решение, все хорошенько обдумайте.
- Гороскоп на 20 сентября 2020 – Рыбы
Можно заняться чем-то новым и поменять работу. Будет высокая работоспособность. Уделяйте внимание второй половинке.