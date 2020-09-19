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Гороскоп для всех на 20 сентября: интимные встречи и неожиданности в делах

19 сентября 2020, 02:16

В жизни одного знака Зодиака ожидается "чистый" день.

Одному знаку Зодиака посоветовали отправляться на интимные встречи – Гороскоп на завтра, гороскоп на 20 сентября 2020
Скорпионам посоветовали отправляться на интимные встречи / Reuters

На воскресенье, 20 августа, гороскоп 2020 насулил знаку Зодиака Дева неожиданности в делах, а Рыбам – хорошее время для смены работы.

Скорпионам можно отправляться на интимные встречи, пишет supercook.ru.

Весам спрогнозирован "чистый" день, а еще ряду знаков Зодиака грозят неприятности.

Чего ожидать в воскресенье представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Водолей

Светлый день для ученых и творческих личностей. Влиятельный покровитель и друзья могут помочь создать фундамент для успехов в будущем.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Весы

Можно гулять и нагружать свое тело. День подходит для того, чтобы упорядочить бумаги, начать ремонт или заняться благоустройством.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Близнецы

Продвижению могут мешать клевета, непонимание и ложь. Возможно, с кем-то возникнет ссора. Постарайтесь не терять спокойствие. Избегайте риска.

Чего ожидать в воскресенье представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Овен

Вы можете случайно травмироваться или заболеть. Отложите заключение сделок и решение вопросов, связанных с деньгами.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Лев

Есть угроза болезни или случайной травмы. Из-за избытка энергии вы можете "наломать дров" – опасайтесь чрезмерного властолюбия. Остерегайтесь чрезмерного риска.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Стрелец

Вам могут мешать двигаться вперед непонимание, клевета и ложь. Возможны ссоры с теми, кто вас окружает. Держите себя в руках.

Чего ожидать в воскресенье представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Телец

Есть большая угроза проблем со здоровьем и ссор с теми, кто вас окружает. Возможно, придется защищать свою позицию. Постарайтесь, чтобы ничто не вывело вас из себя.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Дева

Планы могут так и остаться планами из-за болезни или случайной травмы. В делах возможны неожиданности.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Козерог

Противопоказана спешка во время принятия ответственных решений, посоветуйтесь с самыми близкими. Запомните: интимные контакты – чрезвычайная осторожность.

Чего ожидать в воскресенье представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Рак

Посвятите время отдыху, не сдерживайте сильные душевные порывы. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым могут сложиться стабильные отношения.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Скорпион

Можно проводить интимные или дружеские встречи. Вам светят выгодные предложения. Перед тем, как принимать решение, все хорошенько обдумайте.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Рыбы

Можно заняться чем-то новым и поменять работу. Будет высокая работоспособность. Уделяйте внимание второй половинке.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 20 сентября: интимные встречи и неожиданности в делах». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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