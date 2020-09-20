Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам

Понедельник может стать "черным днем" для одного знака Зодиака.
В понедельник, 21 сентября, в один из крупнейших церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – Весов может ожидать "взлет" к высотам.
Женщинам-Тельцам не запрещено окунуться с головой в омут чувств, приводит астропрогноз на праздник supercook.ru.
В первый рабочий день новой недели профессиональные успехи сулят Козерогам, а Овнам грозит "черный день".
Чего представителям водных знаков Зодиака ожидать в понедельник
- Гороскоп на 21 сентября 2020 года – Рыбы
Состояние души может испоганиться из-за того, что в жизни что-то не так, как этого бы хотелось. Постарайтесь ничего не считать. Откажитесь от финансовых операций – не делайте долгов и никому не давайте взаймы. Потрудитесь руками.
- Гороскоп на 21 сентября 2020 – Скорпион
Вы можете получить прекрасный шанс, который позволит что-то исправить. Постарайтесь воспитать в себе терпимость и доброжелательность к тому, что вас окружает.
- Гороскоп на завтра – Рак
Вы можете оказаться под контролем сильных эмоций, поэтому в это день не стоит заниматься важными делами и принимать важные решения.
Чего представителям земных знаков Зодиака ожидать в понедельник
- Гороскоп на 21 сентября 2020 года – Дева
Готовьтесь отстаивать свою позицию. Чтобы избежать ссоры, придется побыть наедине с собой. Скорее всего, здоровье "подкачает".
- Гороскоп на 21 сентября 2020 – Козерог
Благодаря увлеченности делом и потрясающей работоспособности можно получить позитивные результаты. Вам светят успехи в работе.
- Гороскоп на завтра – Телец
Женщины могут кем-то увлечься, им можно с головой погрузиться в свои чувства. Мужчинам стоит провести время в компании.
Чего представителям воздушных знаков Зодиака ожидать в понедельник
- Гороскоп на 21 сентября 2020 года – Весы
Можно кем-то увлечься и раскрепоститься. Благодаря воплощенному в жизнь творческому порыву возможен "взлет" к высотам, которые вы считали недосягаемыми.
- Гороскоп на 21 сентября 2020 – Водолей
Нельзя проявлять эгоизм и жадность. Можно чем-то жертвовать, давать и принимать советы.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Можно помириться с другом. Постарайтесь удерживать согласие в семье.
Чего представителям огненных знаков Зодиака ожидать в понедельник
- Гороскоп на 21 сентября 2020 года – Стрелец
Не стоит покупать мебель и драгоценные металлы. Хороший день для прогулок и физического труда.
- Гороскоп на 21 сентября 2020 – Лев
Из-за конфликта могут возникнуть проблемы. Возможно, придется кого-то защищать или отстаивать свои принципы или взгляды.
- Гороскоп на завтра – Овен
Надежды могут не сбыться, возможны обманы. Попытайтесь не конфликтовать с членами семьи.