Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости

Пополнение кошелька среди недели светит Рыбам / Reuters

На среду, 23 сентября, гороскоп 2020 прогнозирует знаку Зодиака Рыбы пополнение кошелька.

Еще два знака – Овен и Дева – могут получить неожиданные новости, публикует прогноз supercook.ru.

Тельцам в середине недели грозят интимные проблемы.

Какая среда спрогнозирована представителям воздушной стихии

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если хотите справиться с неприятностями, придется подключить близких. Постарайтесь "отключить" эгоизм и жадность. Нужно помогать людям.

Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Водолей

Если хотите сделать удачную покупку – покупайте все, кроме недвижимости. Можно упорядочить дела или начать ремонт.

Гороскоп на 23 сентября 2020 – Весы

День могут омрачить проблемы, которые вы обделили вниманием. Дела будут очень туго решаться, а встречи могут быть провальными.

Какая среда спрогнозирована представителям водной стихии

Гороскоп на завтра – Рак

Могут возникнуть проблемы в личной жизни, но на них не нужно зацикливаться. Отвлекитесь – займитесь тем, что вы любите.

Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Скорпион

Новые перспективы могут открыться, если к вам будут расположены руководство и коллеги. Не будете слишком требовательны к другим и "приглушите" амбиции.

Гороскоп на 23 сентября 2020 – Рыбы

Кошелек может стать полнее – возможно, вы получите гонорар. Вас могут взять в плен сильные эмоции, постарайтесь вовремя сказать "стоп".

Какая среда спрогнозирована представителям огненной стихии

Гороскоп на завтра – Овен

Можно посвятить время спорту или общению. Нельзя рисковать. Хороший день для брака или зачатия. Неожиданную новость можно получить во второй половине дня.

Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Стрелец

Если прилагать слишком много усилий, можно навредить своему здоровью. "Выключите" эгоизм и жадность.

Гороскоп на 23 сентября 2020 – Лев

Могут появиться новые обязанности или хлопоты. Есть угроза конфликта с руководством, будьте максимально тактичны и спокойны. Возможны ссоры и возгорание.

Какая среда спрогнозирована представителям земной стихии

Гороскоп на завтра – Телец

Если у вас есть лишние деньги, можно заняться благотворительностью. В интиме возможны проблемы, не акцентируйте на них внимание.

Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Дева

День не подходит для рискованных мероприятий. Можете заниматься спортом, общаться, вступать в брак. Хороший день для продолжения рода. Риск противопоказан. Неожиданные новости можно получить после обеда.

Гороскоп на 23 сентября 2020 – Козерог

Кадровые перестановки для вас могут оказаться нерадужными. Есть риск конфликта с начальством или с сотрудниками.