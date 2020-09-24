Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов

Скорпионам посоветовали бороться с манией величия, а Водолеев предупредили о возможной потере работы.
Непростая пятница, 25 сентября, грозит знакам Зодиака Водолей и Скорпион – им спрогнозирована оплата кармических долгов, а Весам сулят возрастание сексуальных возможностей.
Скорпионам гороскоп на 25 сентября 2020 года посоветовал заняться борьбой с манией величия, пишет supercook.ru.
Водолеев звезды предупредили об угрозе потери работы.
Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям огненной стихии
- Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Стрелец
На работе по разным причинам могут вспыхивать конфликты, есть угроза просчетов и недоразумений. Вы можете отступить от своих принципов.
- Гороскоп на завтра – Овен
Нельзя действовать на эмоциях и доверять советам посторонних. Прислушивайтесь к интуиции, доверьтесь здравому смыслу и логике.
- Гороскоп на 25 сентября 2020 – Лев
Поддержка руководства и оптимизм помогут достичь успеха в профессиональной деятельности. Если деньги легко пришли, то могут и легко уйти.
Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Водолей
Придется расплачиваться за ошибки, которые вы допустили. Не стоит отказываться от ноши, которую вы добровольно взяли на свои плечи. Отношения с руководством могут ухудшиться, вы можете потерять работу.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
На работе возможны разногласия по множеству поводов, есть угроза проколов. Вы можете плохо себя чувствовать. День подходит для укрепления здоровья.
- Гороскоп на 25 сентября 2020 – Весы
Будьте готовы к тому, что планы изменятся. Вы можете стать сильнее в духовном и сексуальном плане.
Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям земной стихии
- Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Дева
Вы можете стать обаятельнее. Можно купить дорогую вещь, которую вы давно облюбовали.
- Гороскоп на завтра – Телец
Может появиться возможность улучшить личную жизнь. На работе недоброжелатели могут вам устроить козни, также есть угроза недоразумений и конфликтов. Главное – держать себя в руках и не подливать масла в огонь.
- Гороскоп на 25 сентября 2020 – Козерог
"Выключите" субъективность и откажитесь от предвзятости. Работа может помочь справиться с неустойчивостью в эмоциональном плане.
Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям водной стихии
- Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Рыбы
Вам под силу изменить любовную сферу в лучшую сторону. Если вы готовы к конкретной работе – может появиться шанс реализовать свои способности и таланты.
- Гороскоп на завтра – Рак
Чтобы не испортить ход дела – держите под контролем свои чувства и желания. Оптимизм может оказаться неоправданным.
- Гороскоп на 25 сентября 2020 – Скорпион
Стоит бороться с манией величия – нужно критиковать себя и строго оценивать. Из-за старых проблем жизнь может измениться.