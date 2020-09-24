Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов

Двум знакам Зодиака грозит оплата кармических долгов / Анастасия Олейникова для Главреда

Непростая пятница, 25 сентября, грозит знакам Зодиака Водолей и Скорпион – им спрогнозирована оплата кармических долгов, а Весам сулят возрастание сексуальных возможностей.

Скорпионам гороскоп на 25 сентября 2020 года посоветовал заняться борьбой с манией величия, пишет supercook.ru.

Водолеев звезды предупредили об угрозе потери работы.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям огненной стихии

Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Стрелец

На работе по разным причинам могут вспыхивать конфликты, есть угроза просчетов и недоразумений. Вы можете отступить от своих принципов.

Гороскоп на завтра – Овен

Нельзя действовать на эмоциях и доверять советам посторонних. Прислушивайтесь к интуиции, доверьтесь здравому смыслу и логике.

Гороскоп на 25 сентября 2020 – Лев

Поддержка руководства и оптимизм помогут достичь успеха в профессиональной деятельности. Если деньги легко пришли, то могут и легко уйти.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям воздушной стихии

Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Водолей

Придется расплачиваться за ошибки, которые вы допустили. Не стоит отказываться от ноши, которую вы добровольно взяли на свои плечи. Отношения с руководством могут ухудшиться, вы можете потерять работу.

Гороскоп на завтра – Близнецы

На работе возможны разногласия по множеству поводов, есть угроза проколов. Вы можете плохо себя чувствовать. День подходит для укрепления здоровья.

Гороскоп на 25 сентября 2020 – Весы

Будьте готовы к тому, что планы изменятся. Вы можете стать сильнее в духовном и сексуальном плане.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям земной стихии

Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Дева

Вы можете стать обаятельнее. Можно купить дорогую вещь, которую вы давно облюбовали.

Гороскоп на завтра – Телец

Может появиться возможность улучшить личную жизнь. На работе недоброжелатели могут вам устроить козни, также есть угроза недоразумений и конфликтов. Главное – держать себя в руках и не подливать масла в огонь.

Гороскоп на 25 сентября 2020 – Козерог

"Выключите" субъективность и откажитесь от предвзятости. Работа может помочь справиться с неустойчивостью в эмоциональном плане.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям водной стихии

Гороскоп на 25 сентября 2020 года – Рыбы

Вам под силу изменить любовную сферу в лучшую сторону. Если вы готовы к конкретной работе – может появиться шанс реализовать свои способности и таланты.

Гороскоп на завтра – Рак

Чтобы не испортить ход дела – держите под контролем свои чувства и желания. Оптимизм может оказаться неоправданным.

Гороскоп на 25 сентября 2020 – Скорпион

Стоит бороться с манией величия – нужно критиковать себя и строго оценивать. Из-за старых проблем жизнь может измениться.