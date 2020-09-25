УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь

25 сентября 2020, 02:15

Рыбам в праздник не противопоказана крупная покупка, говорится в гороскопе.

Успехи в бизнесе спрогнозированы ряду знаков Зодиака – Гороскоп на завтра 26 сентября 2020 года
Ряду знаков Зодиака спрогнозировали успехи в бизнесе / Reuters

Позитивная праздничная суббота, 26 сентября, – будет отмечаться Европейский день языков, спрогнозирована ряду знаков Зодиака.

Львам, Овнам и Девам астропрогноз сулит успех в бизнесе, пишет supercook.ru.

По его данным, в первый выходной этой недели Рыбам можно сделать крупную покупку.

"Черный" гороскоп на 26 сентября 2020 года составлен для Водолеев – их предупредили о крайне опасной болезни.

Как советуют провести праздничную субботу водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Рак

Вам под силу наполнить свою жизнь и жизнь тех, кто рядом, приятными моментами. Если вы уберегли себя от глупостей, может появиться желание идти вперед.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Скорпион

Вы можете раздражать окружающих категоричностью. Остерегайтесь самообольщения. Можно давать старт делам, им светит успешное развитие.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 – Рыбы

Можно сделать крупную покупку, посвятить время творческому досугу и пообщаться с приятными людьми. Вам под силу подключить к перспективным планам испытанных партнеров.

Как советуют провести праздничную субботу огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Овен

Вам светят успехи в искусстве и в бизнесе. Держите деньги про запас – возможны неожиданные встречи или знакомства, и средства могут понадобиться.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Стрелец

Вы можете не увидеть главного из-за увлеченности делом или желания больше заработать. Отношения с кем-то близким могут подпортить несдержанность и прямолинейность.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 – Лев

Можно заниматься бизнесом. Благодаря новым знакомствам можно продвинуть свой проект или принять участие в чужом.

Как советуют провести праздничную субботу воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Здоровье может немного огорчить. Могут завязаться споры с коллегами или руководством, стоит искать компромиссы.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Водолей

Есть угроза крайне опасных болезней. Не время для рискованных дел и явных авантюр. Движение вперед может быть очень медленным.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 – Весы

Возможно, вы не сможете взяться за запланированные дела из-за болезни или травмы. В отношениях проявляйте сдержанность и тактичность. Излишние амбиции могут навредить.

Как советуют провести праздничную субботу земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Телец

На работе кого-то могут поменять местами, возможны проблемы и ссоры с начальством. Ваше спокойствие могут нарушить неприятные известия.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Козерог

Не думайте, что быстро сможете "собрать урожай". Отношения с партнерами могут оживиться.

  • Гороскоп на 26 сентября 2020 – Дева

Вам светит успех в искусстве и в бизнесе. Вам захочется все усилия направить на то, чтобы быстро получить результат.

Европейский день языков
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

02:15
Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь
01:34
Отравление Навального Новичком: эксперт назвала фатальную ошибку Кремля Видео
00:55
В Чехии придумали способ обеззаразить коронавирус Видео
00:34
Бавария одолела с минимальным счетом Севилью и выиграла Суперкубок УЕФА Фото
00:19
Почему нельзя дарить нож и как обойти примету Видео
24 сентября, четверг
23:44
Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции Видео
23:41
Путин взбесил Макрона неумелой ложью про Навального - Business Insider
23:22
Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2
23:00
Специалисты рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака
22:47
В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой Видео
22:30
У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии
21:44
В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами
21:21
Телеведущая работала грузчицей, чтобы заработать на проживание
21:02
Неожиданно: названы 8 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались Видео
21:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: установлен позитивный суточный рекорд Видео
20:56
Кравчук оценил вероятность переноса Минского процесса из Беларуси Видео
20:48
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
20:33
В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек
20:22
Как отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода Видео
20:21
Электроэнергия в Украине продолжает дорожать
20:20
"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию Видео
20:15
ЦИК отказалась регистрировать вдову погибшего нардепа Давыденко, она обратилась за помощью к Зеленскому - СМИ
20:10
ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020 Видео
19:59
Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды Видео
19:21
Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко
19:21
"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции
19:17
В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения Видео
18:50
Как вернуть старую версию Фейсбук после редизайна: простая инструкция
18:39
Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19
18:26
В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие Видео
18:26
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко
18:07
В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум Видео
18:04
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата Видео
18:01
Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма Видео
17:40
"Невероятно высокий доход": одному знаку Зодиака советуют решиться на изменения
17:37
Закон о снижении НДС минимизирует "скрутки" и вернет в бюджет до 25 млрд грн - СМИ
17:12
Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
17:09
Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик Видео
17:05
"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию
17:01
Лимонная вода: что напиток делает с организмом Видео
16:46
У Зеленского сделали заявление о переносе визита в Беларусь Видео
16:44
Зеленский поведал, почему Северный поток-2 угрожает всей Европе
16:36
Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам Видео
16:32
Жена кума Путина прикупила российскую компанию – СМИ
16:15
"Стало хуже": Камалия не может вылечить коронавирус
15:57
Вторая волна Covid-19 в Европе - ученые дали тревожный прогноз
15:52
В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко Видео
15:50
"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко Видео
15:31
Как очистить чайник от накипи: дешевые способы Видео
15:29
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять