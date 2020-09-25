Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь

Ряду знаков Зодиака спрогнозировали успехи в бизнесе / Reuters

Позитивная праздничная суббота, 26 сентября, – будет отмечаться Европейский день языков, спрогнозирована ряду знаков Зодиака.

Львам, Овнам и Девам астропрогноз сулит успех в бизнесе, пишет supercook.ru.

По его данным, в первый выходной этой недели Рыбам можно сделать крупную покупку.

"Черный" гороскоп на 26 сентября 2020 года составлен для Водолеев – их предупредили о крайне опасной болезни.

Как советуют провести праздничную субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Вам под силу наполнить свою жизнь и жизнь тех, кто рядом, приятными моментами. Если вы уберегли себя от глупостей, может появиться желание идти вперед.

Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Скорпион

Вы можете раздражать окружающих категоричностью. Остерегайтесь самообольщения. Можно давать старт делам, им светит успешное развитие.

Гороскоп на 26 сентября 2020 – Рыбы

Можно сделать крупную покупку, посвятить время творческому досугу и пообщаться с приятными людьми. Вам под силу подключить к перспективным планам испытанных партнеров.

Как советуют провести праздничную субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Овен

Вам светят успехи в искусстве и в бизнесе. Держите деньги про запас – возможны неожиданные встречи или знакомства, и средства могут понадобиться.

Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Стрелец

Вы можете не увидеть главного из-за увлеченности делом или желания больше заработать. Отношения с кем-то близким могут подпортить несдержанность и прямолинейность.

Гороскоп на 26 сентября 2020 – Лев

Можно заниматься бизнесом. Благодаря новым знакомствам можно продвинуть свой проект или принять участие в чужом.

Как советуют провести праздничную субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Близнецы

Здоровье может немного огорчить. Могут завязаться споры с коллегами или руководством, стоит искать компромиссы.

Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Водолей

Есть угроза крайне опасных болезней. Не время для рискованных дел и явных авантюр. Движение вперед может быть очень медленным.

Гороскоп на 26 сентября 2020 – Весы

Возможно, вы не сможете взяться за запланированные дела из-за болезни или травмы. В отношениях проявляйте сдержанность и тактичность. Излишние амбиции могут навредить.

Как советуют провести праздничную субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

На работе кого-то могут поменять местами, возможны проблемы и ссоры с начальством. Ваше спокойствие могут нарушить неприятные известия.

Гороскоп на 26 сентября 2020 года – Козерог

Не думайте, что быстро сможете "собрать урожай". Отношения с партнерами могут оживиться.

Гороскоп на 26 сентября 2020 – Дева

Вам светит успех в искусстве и в бизнесе. Вам захочется все усилия направить на то, чтобы быстро получить результат.