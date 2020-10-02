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Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности

2 октября 2020, 02:38

Позитивная суббота спрогнозирована представителям одного знака Зодиака.

Тельцам в субботу светит денежное везение – Гороскоп на завтра 3 октября 2020 года
В субботу денежное везение светит Тельцам / Reuters

Гороскоп на субботу, 3 октября, составлен самый позитивный для одного знака Зодиака – Телец.

Тельцам спрогнозировано неожиданное пополнение кошелька, пишет supercook.ru.

Астропрогноз предупредил, что четырем знакам Зодиака – Рыбы, Водолей, Близнецы и Овен, грозят крупные неприятности.

В частности, Рыбы могут столкнуться с трудноизлечимой болезнью, Близнецы – с потерями из-за агрессивности, а Овны – с пожаром.

Как представителям водных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Скорпион

Благодаря тому, что энергии будет даже больше, чем нужно, можно исправить старые проколы. Вы можете почувствовать, что кто-то не желает вам добра. Не время быть пассивным наблюдателем.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Рыбы

Берегите десна, зубы и кости – есть угроза трудноизлечимой болезни. Откажитесь от витания в облаках. Могут обнаружиться финансовые неудачи.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Возможно, вам понадобится материальная помощь друзей. Трудности не затянутся надолго.

Как представителям воздушных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Весы

Откажитесь от обострения атмосферы во время общения. Возможно, вы слишком сильно увлеклись погоней за материальными ценностями и не замечаете, что можете получить то, о чем давно мечтали.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Водолей

Не позвольте на себя влиять. Важные решения нужно отложить. Противопоказаны болтовня, насмешки и категоричность.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за вспыльчивости и агрессивности можно понести материальные и нематериальные потери. Не теряйте внимательность на дороге, осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами.

Как представителям огненных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Лев

Из-за просчета или неверной оценки информации возможны проблемы на работе или непредвиденные траты.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Стрелец

В жизни может появиться много неприятностей из-за новых знакомств. Осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами. Не забывайте об осторожности на дороге.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Может вспыхнуть острый конфликт с незнакомцами. Есть угроза пожара. Кошелек может немного "похудеть".

Как представителям земных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Дева

Деловое предложение может оказаться для вас не очень выгодным, не спешите говорить "да". Друзья могут помочь разобраться в том, что вас беспокоит.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Козерог

У мужчин может возникнуть кризис в отношениях из-за скупости в проявлении чувств. Женщины могут поссориться со второй половинкой из-за ветрености и потакания своим страстям.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Кошелек неожиданно может пополниться. На любовном фронте возможны проблемы, стоит советоваться с друзьями.

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