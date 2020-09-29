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Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге

29 сентября 2020, 02:15

Двум знакам Зодиака завтра грозит "черный день".

Катастрофы в дороге грозят Близнецам – Гороскоп на завтра 30 сентября 2020 года
Близнецам грозят катастрофы в дороге / Reuters

В последний день сентября и 13 лунный день – в среду, 30 числа, – знаку Зодиака Скорпион грозят удары судьбы.

Близнецов гороскоп на 30 сентября 2020 года предупредил о возможных катастрофах в дороге, сообщает supercook.ru.

Еще одному знаку – Дева – астропрогноз сулит обновление чувств.

Что на последний день сентября спрогнозировано огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Овен

Женщинам посоветовали не строить воздушные замки относительно нового знакомого. Мужчинам грозят болезни и стрессы – нельзя перенапрягаться как физически, так и морально.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 года – Лев

Не перенапрягайтесь физически и морально, иначе – можно "доиграться" до стресса и болезней. Если хотите повернуть ситуацию в свою сторону, отстранитесь от всего второстепенного и проанализируйте положение.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 – Стрелец

Выстроенные планы могут сбить раздор или неожиданная новость. Чтобы исправить проколы и добраться к цели, нужно забыть о компромиссах и беспокойстве.

Что на последний день сентября спрогнозировано водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь оградить себя от эмоциональных скачков. Создайте внутренний барьер – не позвольте искушениям и неожиданностям нарушить ваш покой.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 года – Рыбы

В интимной сфере можно столкнуться с проблемами, стоит легко через это перешагнуть. Семейные отношения могут "переродиться". Посвятите день путешествиям и прогулкам за городом. Благоприятен контакт с водой.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 – Скорпион

Готовьтесь к тому, что что-то будет угнетать, прислушивайтесь к интуиции и будьте готовы к ударам судьбы.

Что на последний день сентября спрогнозировано воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Противопоказаны путешествия на всех видах транспорта, особенно на самолетах и машинах, – вы и ваши спутники можете попасть в катастрофу.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 года – Весы

Общение может быть нелегким – по любому поводу прогнозируется несогласие. Есть угроза конфликтов, просчетов и недоразумений.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 – Водолей

Возможно, немного начнет беспокоить здоровье. Если хотите уладить отношения с теми, кто рядом, идите на компромиссы.

Что на последний день сентября спрогнозировано земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Телец

Не провоцируйте близких на острые чувства. Оплошности и мелочи могут помешать желанному стать реальным, а это может "ударить" по настроению.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 года – Козерог

Если хотите покорить новые вершины – прощайте обиды и будьте эмоционально гибкими. Аккуратно общайтесь с близкими и родственниками.

  • Гороскоп на 30 сентября 2020 – Дева

Найдите время для общения с природой – ваши чувства могут "переродиться", можно серьезно пополнить энергетический запас. Аккуратно общайтесь с близкими, постарайтесь не задеть их чувства.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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