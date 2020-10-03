Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель

У двух знаков Зодиака может "похудеть" кошелек.
В воскресенье, 4 октября, Луна продолжит убывать после полнолуния. Гороскоп на 4 октября 2020 года спрогнозировал знаку Зодиака Весы получение нового места, а Близнецам – появление влиятельного покровителя.
Раки могут удачно завершить дело, а Скорпионам сулят признание, сообщает supercook.ru.
В прогнозе говорится, что Овнам и Стрельцам грозят материальные потери.
Какой астропрогноз на воскресенье составлен для земных знаков Зодиака
- Гороскоп на 4 октября 2020 года – Козерог
Благодаря экстравагантному поступку есть шанс достичь самых амбициозных целей. Фарт можно удержать – "разметьте" границы собственных достижений и не тратьте внимание на мелочи. Не стоит покупать драгоценности и то, что сделано из камня.
- Гороскоп на 4 октября 2020 – Дева
Если хотите удержать фарт – "разметьте" границы своих достижений и не тратьте время на мелочи. Можно что-то купить, но не стоит транжирить деньги.
- Гороскоп на завтра – Телец
Во время любого общения проявляйте гибкость и такт. Работоспособность будет на высоте, можно сделать очень много дел.
Какой астропрогноз на воскресенье составлен для воздушных знаков Зодиака
- Гороскоп на 4 октября 2020 года – Весы
У вас может измениться главный источник дохода, возможно, вы получите новое место. Не стоит все пытаться сделать своими силами. После обеда самочувствие может ухудшиться.
- Гороскоп на 4 октября 2020 – Водолей
Перед вами могут открыться новые горизонты. Можно согласиться на помощь близких или влиятельных людей. После обеда может "прилететь" неприятное известие.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Благодаря обаянию женщины могут заполучить влиятельного покровителя. Мужчинам прогнозируются проблемы на любовном фронте, для их решения можно подключить близких.
Какой астропрогноз на воскресенье составлен для огненных знаков Зодиака
- Гороскоп на 4 октября 2020 года – Стрелец
Женщинам не стоит рисковать, из-за риска кошелек может "похудеть". День подходит для коммерческих дел. Можно получить прибыль от совместных проектов.
- Гороскоп на 4 октября 2020 – Лев
Стоит проводить больше времени в окружении людей, с которыми у вас совпадают мысли. Женщинам сулят занимательные встречи. Мужчинам советуют проявлять тактичность и терпеливость.
- Гороскоп на завтра – Овен
Снизьте активность в делах, противопоказаны финансовые операции – есть угроза потерь. До обеда возможны трудности в деловом общении.
Какой астропрогноз на воскресенье составлен для водных знаков Зодиака
- Гороскоп на 4 октября 2020 года – Рыбы
Чтобы что-то понять, не стоит долго размышлять, – доверьтесь своим чувствам, они могут быть правильными.
- Гороскоп на завтра – Рак
Чтобы удержать удачу, не распыляйтесь на то, что вам не нужно. Вам под силу удачно закончить дело. Вам могут сделать предложение относительно работы.
- Гороскоп на 4 октября 2020 – Скорпион
На высоте могут быть творческие люди – возможны самореализация, плодотворные встречи, успехи и признание.