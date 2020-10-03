Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель

Весам астропрогноз сулит получение нового места / Reuters

В воскресенье, 4 октября, Луна продолжит убывать после полнолуния. Гороскоп на 4 октября 2020 года спрогнозировал знаку Зодиака Весы получение нового места, а Близнецам – появление влиятельного покровителя.

Раки могут удачно завершить дело, а Скорпионам сулят признание, сообщает supercook.ru.

В прогнозе говорится, что Овнам и Стрельцам грозят материальные потери.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 4 октября 2020 года – Козерог

Благодаря экстравагантному поступку есть шанс достичь самых амбициозных целей. Фарт можно удержать – "разметьте" границы собственных достижений и не тратьте внимание на мелочи. Не стоит покупать драгоценности и то, что сделано из камня.

Гороскоп на 4 октября 2020 – Дева

Если хотите удержать фарт – "разметьте" границы своих достижений и не тратьте время на мелочи. Можно что-то купить, но не стоит транжирить деньги.

Гороскоп на завтра – Телец

Во время любого общения проявляйте гибкость и такт. Работоспособность будет на высоте, можно сделать очень много дел.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 4 октября 2020 года – Весы

У вас может измениться главный источник дохода, возможно, вы получите новое место. Не стоит все пытаться сделать своими силами. После обеда самочувствие может ухудшиться.

Гороскоп на 4 октября 2020 – Водолей

Перед вами могут открыться новые горизонты. Можно согласиться на помощь близких или влиятельных людей. После обеда может "прилететь" неприятное известие.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Благодаря обаянию женщины могут заполучить влиятельного покровителя. Мужчинам прогнозируются проблемы на любовном фронте, для их решения можно подключить близких.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 4 октября 2020 года – Стрелец

Женщинам не стоит рисковать, из-за риска кошелек может "похудеть". День подходит для коммерческих дел. Можно получить прибыль от совместных проектов.

Гороскоп на 4 октября 2020 – Лев

Стоит проводить больше времени в окружении людей, с которыми у вас совпадают мысли. Женщинам сулят занимательные встречи. Мужчинам советуют проявлять тактичность и терпеливость.

Гороскоп на завтра – Овен

Снизьте активность в делах, противопоказаны финансовые операции – есть угроза потерь. До обеда возможны трудности в деловом общении.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 4 октября 2020 года – Рыбы

Чтобы что-то понять, не стоит долго размышлять, – доверьтесь своим чувствам, они могут быть правильными.

Гороскоп на завтра – Рак

Чтобы удержать удачу, не распыляйтесь на то, что вам не нужно. Вам под силу удачно закончить дело. Вам могут сделать предложение относительно работы.

Гороскоп на 4 октября 2020 – Скорпион

На высоте могут быть творческие люди – возможны самореализация, плодотворные встречи, успехи и признание.