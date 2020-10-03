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Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель

3 октября 2020, 03:06

У двух знаков Зодиака может "похудеть" кошелек.

Одному знаку Зодиака астропрогноз сулит получение нового места – Гороскоп на 4 октября 2020 года, гороскоп на завтра
Весам астропрогноз сулит получение нового места / Reuters

В воскресенье, 4 октября, Луна продолжит убывать после полнолуния. Гороскоп на 4 октября 2020 года спрогнозировал знаку Зодиака Весы получение нового места, а Близнецам – появление влиятельного покровителя.

Раки могут удачно завершить дело, а Скорпионам сулят признание, сообщает supercook.ru.

В прогнозе говорится, что Овнам и Стрельцам грозят материальные потери.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 4 октября 2020 года – Козерог

Благодаря экстравагантному поступку есть шанс достичь самых амбициозных целей. Фарт можно удержать – "разметьте" границы собственных достижений и не тратьте внимание на мелочи. Не стоит покупать драгоценности и то, что сделано из камня.

  • Гороскоп на 4 октября 2020 – Дева

Если хотите удержать фарт – "разметьте" границы своих достижений и не тратьте время на мелочи. Можно что-то купить, но не стоит транжирить деньги.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Во время любого общения проявляйте гибкость и такт. Работоспособность будет на высоте, можно сделать очень много дел.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 4 октября 2020 года – Весы

У вас может измениться главный источник дохода, возможно, вы получите новое место. Не стоит все пытаться сделать своими силами. После обеда самочувствие может ухудшиться.

  • Гороскоп на 4 октября 2020 – Водолей

Перед вами могут открыться новые горизонты. Можно согласиться на помощь близких или влиятельных людей. После обеда может "прилететь" неприятное известие.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Благодаря обаянию женщины могут заполучить влиятельного покровителя. Мужчинам прогнозируются проблемы на любовном фронте, для их решения можно подключить близких.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 4 октября 2020 года – Стрелец

Женщинам не стоит рисковать, из-за риска кошелек может "похудеть". День подходит для коммерческих дел. Можно получить прибыль от совместных проектов.

  • Гороскоп на 4 октября 2020 – Лев

Стоит проводить больше времени в окружении людей, с которыми у вас совпадают мысли. Женщинам сулят занимательные встречи. Мужчинам советуют проявлять тактичность и терпеливость.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Снизьте активность в делах, противопоказаны финансовые операции – есть угроза потерь. До обеда возможны трудности в деловом общении.

Какой астропрогноз на воскресенье составлен для водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 4 октября 2020 года – Рыбы

Чтобы что-то понять, не стоит долго размышлять, – доверьтесь своим чувствам, они могут быть правильными.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Чтобы удержать удачу, не распыляйтесь на то, что вам не нужно. Вам под силу удачно закончить дело. Вам могут сделать предложение относительно работы.

  • Гороскоп на 4 октября 2020 – Скорпион

На высоте могут быть творческие люди – возможны самореализация, плодотворные встречи, успехи и признание.

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