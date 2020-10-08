Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности

Тельцы почувствуют себя на высоте, отмечается в гороскопе / Reuters

В 22 лунный день – в пятницу, 9 октября, знак Зодиака Телец может почувствовать себя "царем горы". Гороскоп на 9 октября 2020 года спрогнозировал Тельцам возможность почувствовать себя на высоте.

Овнов астропрогноз предупредил об угрозе двойных неприятностей, сообщает supercook.ru.

В последний день этой рабочей недели Девам прогнозируется резкое изменение жизни.

Какая пятница спрогнозирована представителям водной стихии

Гороскоп на завтра – Рак

Вам по карману то, чего вы желаете. Откажитесь от слишком бурного образа жизни – самочувствие может ухудшиться.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Рыбы

Пока не стоит делать больше, влиятельные люди могут вас не поддержать. Пришло время рассчитаться с теми, кто просто так вам помогал.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Скорпион

Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь, поэтому будете бороться с "вымышленными монстрами". Возможно падение настроения и серьезное ухудшение самочувствия.

Какая пятница спрогнозирована представителям земной стихии

Гороскоп на завтра – Телец

Можно делать покупки, но нельзя бросать большие суммы на ветер. Вы можете удачно завершить дело или получить предложения относительно работы. Вы можете почувствовать себя на высоте во всех планах.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Дева

Жизнь может резко измениться. Противопоказано общение со скользкими людьми. Есть угроза катастроф и травм.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Козерог

Успех в любом деле светит тем людям, которые убеждены в своей правоте и поступают, основываясь на глубоких чувствах.

Какая пятница спрогнозирована представителям воздушной стихии

Гороскоп на завтра – Близнецы

Откажитесь от покупок, лучше сэкономить деньги. Серьезные усилия могут оказаться напрасными, а обещания – лживыми. Не берите на себя серьезные обязательства и откажитесь от важных решений. Возможно изменение планов.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Весы

Из-за агрессии и взрыва эмоций можно потерять деньги или доверие партнеров. Источником многих проблем могут стать новые знакомые. Берегите себя.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Водолей

Возможно, придется защищать собственные интересы и бороться с проделками недоброжелателей.

Какая пятница спрогнозирована представителям огненной стихии

Гороскоп на завтра – Лев

До обеда ждите вдохновения. После обеда лучше отказаться от общения и дел – есть угроза неожиданных неприятностей, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Стрелец

Можете прикупить что-то дорогое, но не изделия из камня или электроприборы. Не берите на себя серьезные обязательства и не принимайте важные решения.

Гороскоп на 9 октября 2020 года – Овен

Ведите себя сдержаннее, чем обычно. Вам грозят неприятности, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями. Возможно, вы получите неприятные новости.