Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности

Жизнь одного знака Зодиака может резко измениться.
В 22 лунный день – в пятницу, 9 октября, знак Зодиака Телец может почувствовать себя "царем горы". Гороскоп на 9 октября 2020 года спрогнозировал Тельцам возможность почувствовать себя на высоте.
Овнов астропрогноз предупредил об угрозе двойных неприятностей, сообщает supercook.ru.
В последний день этой рабочей недели Девам прогнозируется резкое изменение жизни.
Какая пятница спрогнозирована представителям водной стихии
- Гороскоп на завтра – Рак
Вам по карману то, чего вы желаете. Откажитесь от слишком бурного образа жизни – самочувствие может ухудшиться.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Рыбы
Пока не стоит делать больше, влиятельные люди могут вас не поддержать. Пришло время рассчитаться с теми, кто просто так вам помогал.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Скорпион
Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь, поэтому будете бороться с "вымышленными монстрами". Возможно падение настроения и серьезное ухудшение самочувствия.
Какая пятница спрогнозирована представителям земной стихии
- Гороскоп на завтра – Телец
Можно делать покупки, но нельзя бросать большие суммы на ветер. Вы можете удачно завершить дело или получить предложения относительно работы. Вы можете почувствовать себя на высоте во всех планах.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Дева
Жизнь может резко измениться. Противопоказано общение со скользкими людьми. Есть угроза катастроф и травм.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Козерог
Успех в любом деле светит тем людям, которые убеждены в своей правоте и поступают, основываясь на глубоких чувствах.
Какая пятница спрогнозирована представителям воздушной стихии
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Откажитесь от покупок, лучше сэкономить деньги. Серьезные усилия могут оказаться напрасными, а обещания – лживыми. Не берите на себя серьезные обязательства и откажитесь от важных решений. Возможно изменение планов.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Весы
Из-за агрессии и взрыва эмоций можно потерять деньги или доверие партнеров. Источником многих проблем могут стать новые знакомые. Берегите себя.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Водолей
Возможно, придется защищать собственные интересы и бороться с проделками недоброжелателей.
Какая пятница спрогнозирована представителям огненной стихии
- Гороскоп на завтра – Лев
До обеда ждите вдохновения. После обеда лучше отказаться от общения и дел – есть угроза неожиданных неприятностей, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Стрелец
Можете прикупить что-то дорогое, но не изделия из камня или электроприборы. Не берите на себя серьезные обязательства и не принимайте важные решения.
- Гороскоп на 9 октября 2020 года – Овен
Ведите себя сдержаннее, чем обычно. Вам грозят неприятности, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями. Возможно, вы получите неприятные новости.