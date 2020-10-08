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Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности

8 октября 2020, 02:10

Жизнь одного знака Зодиака может резко измениться.

В гороскопе отмечается, что Тельцы почувствуют себя на высоте – Гороскоп на 9 октября 2020 года, гороскоп на завтра
Тельцы почувствуют себя на высоте, отмечается в гороскопе / Reuters

В 22 лунный день – в пятницу, 9 октября, знак Зодиака Телец может почувствовать себя "царем горы". Гороскоп на 9 октября 2020 года спрогнозировал Тельцам возможность почувствовать себя на высоте.

Овнов астропрогноз предупредил об угрозе двойных неприятностей, сообщает supercook.ru.

В последний день этой рабочей недели Девам прогнозируется резкое изменение жизни.

Какая пятница спрогнозирована представителям водной стихии

  • Гороскоп на завтра – Рак

Вам по карману то, чего вы желаете. Откажитесь от слишком бурного образа жизни – самочувствие может ухудшиться.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Рыбы

Пока не стоит делать больше, влиятельные люди могут вас не поддержать. Пришло время рассчитаться с теми, кто просто так вам помогал.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Скорпион

Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь, поэтому будете бороться с "вымышленными монстрами". Возможно падение настроения и серьезное ухудшение самочувствия.

Какая пятница спрогнозирована представителям земной стихии

  • Гороскоп на завтра – Телец

Можно делать покупки, но нельзя бросать большие суммы на ветер. Вы можете удачно завершить дело или получить предложения относительно работы. Вы можете почувствовать себя на высоте во всех планах.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Дева

Жизнь может резко измениться. Противопоказано общение со скользкими людьми. Есть угроза катастроф и травм.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Козерог

Успех в любом деле светит тем людям, которые убеждены в своей правоте и поступают, основываясь на глубоких чувствах.

Какая пятница спрогнозирована представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Откажитесь от покупок, лучше сэкономить деньги. Серьезные усилия могут оказаться напрасными, а обещания – лживыми. Не берите на себя серьезные обязательства и откажитесь от важных решений. Возможно изменение планов.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Весы

Из-за агрессии и взрыва эмоций можно потерять деньги или доверие партнеров. Источником многих проблем могут стать новые знакомые. Берегите себя.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Водолей

Возможно, придется защищать собственные интересы и бороться с проделками недоброжелателей.

Какая пятница спрогнозирована представителям огненной стихии

  • Гороскоп на завтра – Лев

До обеда ждите вдохновения. После обеда лучше отказаться от общения и дел – есть угроза неожиданных неприятностей, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Стрелец

Можете прикупить что-то дорогое, но не изделия из камня или электроприборы. Не берите на себя серьезные обязательства и не принимайте важные решения.

  • Гороскоп на 9 октября 2020 года – Овен

Ведите себя сдержаннее, чем обычно. Вам грозят неприятности, которые могут негативно повлиять на отношения с друзьями. Возможно, вы получите неприятные новости.

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