Гороскоп для всех на новолуние: пополнение кошелька и успешный риск

Одному знаку Зодиака грозит расплата за кармические долги.
В четверг, 17 сентября в Украине около 14:00 наступит новолуние 2020. В этот день знакам Зодиака Рак и Телец сулят пополнение кошелька.
Еще одному знаку – Овен – спрогнозирован успешный риск, сообщает supercook.ru.
Непростым четверг может оказаться для Рыб – их может настигнуть расплата за кармические долги.
Чего в четверг ожидать водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Рыбы
Возможно, придется отрабатывать кармические долги. В семьях отношения могут измениться или разорваться.
- Гороскоп на 17 сентября 2020 – Скорпион
Дел может стать намного больше. Вы можете добиться успеха на многих фронтах – можно подписывать важные документы, отправляться на переговоры.
- Гороскоп на завтра – Рак
Ваш кошелек может пополнить гонорар или другая прибыль. Путь к успеху может быть непростым, постарайтесь быть спокойными.
Чего в четверг ожидать земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Телец
Можно что-то выгодно купить, получить обратно деньги, которые вы одолжили, или что-то выиграть. Женщинам светят амурные успехи.
- Гороскоп на 17 сентября 2020 – Козерог
Держите инициативу в своих руках и сможете добиться того, чего даже не представляли. Близкие могут помочь продвинуться вперед в материальной сфере.
- Гороскоп на завтра – Дева
Найдите время для духовного роста, амурной сферы и улучшению состояния здоровья. Благодаря близким людям можно создать фундамент для будущих материальных успехов.
Чего в четверг ожидать воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Близнецы
Не стоит покупать животных и то, что сделано из металла. Найдите время для наведения порядка дома или в делах. Можно начинать ремонт.
- Гороскоп на 17 сентября 2020 – Весы
Лучше избегать общения с посторонними людьми, на вас могут негативно повлиять. Будьте скромны и не нарушайте моральные нормы.
- Гороскоп на завтра – Водолей
Возможны ДТП и катастрофы, что-то может разрушиться. Будьте внимательны, не спускайте глаз с детей и оберегайте старших родственников.
Чего в четверг ожидать огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Овен
Можно браться даже за рискованные сделки, связанные с торговлей. Благодаря знакомым можно обустроить стартовую площадку для финансовых успехов.
- Гороскоп на 17 сентября 2020 – Стрелец
Можно преодолевать сомнения. Чтобы улучшить финансовое положение или укрепить авторитет, в частности, нужно работать в коллективе, великолепно организовывать дела и "включать" мозг.
- Гороскоп на завтра – Лев
Вам спрогнозирован шанс – можно исправить "прокол" в личной жизни. Вам под силу создать стартовую площадку для будущих материальных успехов.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.