Гороскоп для всех на новолуние: пополнение кошелька и успешный риск

Для Овнов риск может оказаться успешным / Reuters

В четверг, 17 сентября в Украине около 14:00 наступит новолуние 2020. В этот день знакам Зодиака Рак и Телец сулят пополнение кошелька.

Еще одному знаку – Овен – спрогнозирован успешный риск, сообщает supercook.ru.

Непростым четверг может оказаться для Рыб – их может настигнуть расплата за кармические долги.

Чего в четверг ожидать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Рыбы

Возможно, придется отрабатывать кармические долги. В семьях отношения могут измениться или разорваться.

Гороскоп на 17 сентября 2020 – Скорпион

Дел может стать намного больше. Вы можете добиться успеха на многих фронтах – можно подписывать важные документы, отправляться на переговоры.

Гороскоп на завтра – Рак

Ваш кошелек может пополнить гонорар или другая прибыль. Путь к успеху может быть непростым, постарайтесь быть спокойными.

Чего в четверг ожидать земным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Телец

Можно что-то выгодно купить, получить обратно деньги, которые вы одолжили, или что-то выиграть. Женщинам светят амурные успехи.

Гороскоп на 17 сентября 2020 – Козерог

Держите инициативу в своих руках и сможете добиться того, чего даже не представляли. Близкие могут помочь продвинуться вперед в материальной сфере.

Гороскоп на завтра – Дева

Найдите время для духовного роста, амурной сферы и улучшению состояния здоровья. Благодаря близким людям можно создать фундамент для будущих материальных успехов.

Чего в четверг ожидать воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Близнецы

Не стоит покупать животных и то, что сделано из металла. Найдите время для наведения порядка дома или в делах. Можно начинать ремонт.

Гороскоп на 17 сентября 2020 – Весы

Лучше избегать общения с посторонними людьми, на вас могут негативно повлиять. Будьте скромны и не нарушайте моральные нормы.

Гороскоп на завтра – Водолей

Возможны ДТП и катастрофы, что-то может разрушиться. Будьте внимательны, не спускайте глаз с детей и оберегайте старших родственников.

Чего в четверг ожидать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 сентября 2020 года – Овен

Можно браться даже за рискованные сделки, связанные с торговлей. Благодаря знакомым можно обустроить стартовую площадку для финансовых успехов.

Гороскоп на 17 сентября 2020 – Стрелец

Можно преодолевать сомнения. Чтобы улучшить финансовое положение или укрепить авторитет, в частности, нужно работать в коллективе, великолепно организовывать дела и "включать" мозг.

Гороскоп на завтра – Лев

Вам спрогнозирован шанс – можно исправить "прокол" в личной жизни. Вам под силу создать стартовую площадку для будущих материальных успехов.