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"Разрушают жизнь": астролог предупредил, кто может уничтожить Льва

24 мая 2020, 05:47

У Львов плохая совместимость с Рыбами, спрогнозировал эксперт.

Астролог поделился, что Рыбы могут уничтожить Львов – Гороскоп Лев совместимость
Рыбы могут уничтожить Львов, поделился астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс предупредил, что слабые Рыбы могут уничтожить сильных Львов, максимальная совместимость этих знаков Зодиака – 10%.

Львам не стоит верить Рыбам, говорится в материале эксперта, который опубликовал Obozrevatel.

По словам автора, он много раз видел, как Рыбы разрушали всю жизнь Львов.

У Львов также низкая совместимость с Раками – не более 20%. Раки могут пользоваться финансами Львов, они способны неожиданно воткнуть нож в спину.

"…Для Девы Лев может быть абсолютно непредсказуемым, он даже может "кинуть" ее. Дева, в свою очередь, является для Льва знаком подпитки энергии – за счет Девы Лев может существовать… Они очень разные. Совместимость низкая, максимум – 10%", – отметил Росс.

Эксперт предупредил, что для Львов знак разрушения и смерти – Козерог. 

Читайте такжеГороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль"Большая кошка встретилась с рогатым животным, которое может по-настоящему задолбать Льва своим консерватизмом, своими установками, в том числе эмоционального плана…", – отметил астролог.

Ранее сообщалось, что мужчинам-Львам идеально подходит женщина-Стрелец, а женщины-Львы могут создать яркие и прочные отношения с Овном.

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