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Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: кого ждет поддержка покровителя

12 мая 2020, 20:02

В среду жизнь Водолеев может измениться в лучшую сторону.

Поддержку покровителей могут получить два знака Зодиака – Гороскоп на 13 мая 2020 года
Два знака Зодиака могут получить поддержку покровителей / Reuters

Со среды, 13 мая (21 лунный день), Венера станет ретроградной, будет "пятиться" назад, поэтому новые романы пока начинать не стоит.

Ни одному из 12 знаков Зодиака гороскоп на 13 мая 2020 года не насулил трагедии. С досадными неприятностями, в частности, могут столкнуться Раки и Стрельцы.

Приятные неожиданности завтра светят Водолеям, Близнецам и Весам. Водолеи и Близнецы могут получить поддержку покровителей, а Весы способны добиться триумфа в делах.

К чему готовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вы хотите кого-то в чем-то убедить, придется четко действовать, слова не помогут. В жизни что-то может перевернуться с ног на голову – изменения могут быть светлыми.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Весы

Чтобы добраться до "трона" придется показать все, на что вы способны.

Читайте также"Очень большие уступки России": астролог спрогнозировал пересмотр "Минска"Знакомьтесь с людьми, с которыми у вас совпадает путь.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Близнецы

Рассчитывайте свои силы и не тратьте их на то, что не сможете довести до конца. Избегайте споров, они могут отобрать много сил и желание двигаться вперед. Найдите время для амурных дел.

К чему готовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Недруги могут оживиться, постарайтесь вести себя максимально сдержанно. Не тратьте свои жизненные силы на людей, которые не стоят и секунды вашего внимания.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Дева

Не время делиться любыми полномочиями. Скорее всего, скоро вы все разложите по полочкам. 

Гороскоп на 13 мая 2020 – Козерог

Если почувствуете, что негатив начинает рваться наружу – найдите укромное место и залечите свои раны. Не время для радикальных действий. Можно устроить личную жизнь.

К чему готовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Начальство может испортить настроение, постарайтесь не облить негативом родных. Пора затеять что-то интересненькое.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Рыбы

Знакомые могут "уколоть", будьте готовы правильно ответить. Не все преграды стоит обходить.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Скорпион

Постарайтесь не спорить, не конфликтовать и не командовать, возможно, вам понравится. "Фильтруйте" советы.

К чему готовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Ваше благополучие зависит только от вас – спокойно двигайтесь вперед и продумывайте каждый шаг. Не ведитесь даже на самые лучшие условия кредитования.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Овен

Не пытайтесь всем доказать, что вы – командир. Воздержитесь от любых видов агрессии, иначе – можете лишиться поддержки близких людей.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Стрелец

Откажитесь от второстепенных дел, чтобы быстрее достичь цели и избежать проколов. Возможно, начальство применит "кнут".

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