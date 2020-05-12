Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: поддержка покровителя и триумф в делах

Два знака Зодиака могут получить поддержку покровителей / Reuters

В 21 лунный день – среда, 13 мая, Луна продолжит "стройнеть". Никому из 12 знаков Зодиака гороскоп на 13 мая 2020 года не насулил трагедии.

С досадными неприятностями, в частности, могут столкнуться Раки и Стрельцы.

Приятные неожиданности завтра светят Водолеям, Близнецам и Весам. Водолеи и Близнецы могут получить поддержку покровителей, а Весы способны добиться триумфа в делах.

К чему готовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вы хотите кого-то в чем-то убедить, придется четко действовать, слова не помогут. В жизни что-то может перевернуться с ног на голову – изменения могут быть светлыми.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Весы

Чтобы добраться до "трона" придется показать все, на что вы способны. Знакомьтесь с людьми, с которыми у вас совпадает путь.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Близнецы

Рассчитывайте свои силы и не тратьте их на то, что не сможете довести до конца. Избегайте споров, они могут отобрать много сил и желание двигаться вперед. Найдите время для амурных дел.

К чему готовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Недруги могут оживиться, постарайтесь вести себя максимально сдержанно. Не тратьте свои жизненные силы на людей, которые не стоят и секунды вашего внимания.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Дева

Не время делиться любыми полномочиями. Скорее всего, скоро вы все разложите по полочкам.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Козерог

Если почувствуете, что негатив начинает рваться наружу – найдите укромное место и залечите свои раны. Не время для радикальных действий. Можно устроить личную жизнь.

К чему готовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Начальство может испортить настроение, постарайтесь не облить негативом родных. Пора затеять что-то интересненькое.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Рыбы

Знакомые могут "уколоть", будьте готовы правильно ответить. Не все преграды стоит обходить.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Скорпион

Постарайтесь не спорить, не конфликтовать и не командовать, возможно, вам понравится. "Фильтруйте" советы.

К чему готовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Ваше благополучие зависит только от вас – спокойно двигайтесь вперед и продумывайте каждый шаг. Не ведитесь даже на самые лучшие условия кредитования.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Овен

Не пытайтесь всем доказать, что вы – командир. Воздержитесь от любых видов агрессии, иначе – можете лишиться поддержки близких людей.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Стрелец

Откажитесь от второстепенных дел, чтобы быстрее достичь цели и избежать проколов. Возможно, начальство применит "кнут".