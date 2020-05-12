УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: поддержка покровителя и триумф в делах

12 мая 2020, 12:18

В среду жизнь Водолеев может измениться в лучшую сторону.

Поддержку покровителей могут получить два знака Зодиака – Гороскоп на 13 мая 2020 года
Два знака Зодиака могут получить поддержку покровителей / Reuters

В 21 лунный день – среда, 13 мая, Луна продолжит "стройнеть". Никому из 12 знаков Зодиака гороскоп на 13 мая 2020 года не насулил трагедии.

С досадными неприятностями, в частности, могут столкнуться Раки и Стрельцы.

Приятные неожиданности завтра светят Водолеям, Близнецам и Весам. Водолеи и Близнецы могут получить поддержку покровителей, а Весы способны добиться триумфа в делах.

К чему готовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вы хотите кого-то в чем-то убедить, придется четко действовать, слова не помогут. В жизни что-то может перевернуться с ног на голову – изменения могут быть светлыми.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Весы

Чтобы добраться до "трона" придется показать все, на что вы способны. Знакомьтесь с людьми, с которыми у вас совпадает путь.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Близнецы

Рассчитывайте свои силы и не тратьте их на то, что не сможете довести до конца. Избегайте споров, они могут отобрать много сил и желание двигаться вперед. Найдите время для амурных дел.

К чему готовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Недруги могут оживиться, постарайтесь вести себя максимально сдержанно. Не тратьте свои жизненные силы на людей, которые не стоят и секунды вашего внимания.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Дева

Не время делиться любыми полномочиями. Скорее всего, скоро вы все разложите по полочкам. 

Гороскоп на 13 мая 2020 – Козерог

Если почувствуете, что негатив начинает рваться наружу – найдите укромное место и залечите свои раны. Не время для радикальных действий. Можно устроить личную жизнь.

К чему готовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рак

Начальство может испортить настроение, постарайтесь не облить негативом родных. Пора затеять что-то интересненькое.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Рыбы

Знакомые могут "уколоть", будьте готовы правильно ответить. Не все преграды стоит обходить.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Скорпион

Постарайтесь не спорить, не конфликтовать и не командовать, возможно, вам понравится. "Фильтруйте" советы.

К чему готовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Ваше благополучие зависит только от вас – спокойно двигайтесь вперед и продумывайте каждый шаг. Не ведитесь даже на самые лучшие условия кредитования.

Гороскоп на 13 мая 2020 года – Овен

Не пытайтесь всем доказать, что вы – командир. Воздержитесь от любых видов агрессии, иначе – можете лишиться поддержки близких людей.

Гороскоп на 13 мая 2020 – Стрелец

Откажитесь от второстепенных дел, чтобы быстрее достичь цели и избежать проколов. Возможно, начальство применит "кнут".

Гороскоп 2020 Зодиак гороскоп
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: поддержка покровителя и триумф в делах». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:47
Ученые объяснили повторное заражение коронавирусом
12:43
На рынки Украины хлынет второсортный картофель из Европы
12:31
Джанлука Вакки станет отцом в первый раз
12:28
В Сеть слили базу данных с миллионами водительских прав украинцев
12:25
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая
12:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: поддержка покровителя и триумф в делах Видео
11:49
Степанов рассказал, кого будут тестировать на коронавирус бесплатно Видео
11:48
Когда ждать открытия метро в Украине: Шмыгаль дал прогноз
11:48
Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию
11:29
13 причин почему 3 сезон - финальный трейлер растрогал фанатов Видео
11:29
Конфликт США и Китая переходит в острую фазу мнение
11:03
НАБУ закрыло дело против Грымчака Видео
10:50
Актер из Атаки Клонов сыграет капитана Рекса в Мандалорце-2
10:40
Смертельный пожар в коронавирусной реанимации Петербурга: главные подробности и возможная причина Видео
10:33
Грозит ли Украине дефолт: Шмыгаль дал обнадеживающий прогноз
10:29
Россия занижает данные о смертности от коронавируса - Financial Times
10:11
Тищенко заболел коронавирусом
10:06
Карантин превратился в полный провал властей мнение
09:55
"Лето снимет напряжение": Группа [О] раскрыла тайну нового клипа Видео
09:43
Карантин в Украине будет продлен после 22 мая - Шмыгаль Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять