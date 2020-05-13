Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому защищать добро

В отношениях Рыб конфликт может оказаться роковым / УНИАН

Второй день ретроградной Венеры и 22 лунный день – четверг, 14 мая, может принести любовные проблемы нескольким знакам Зодиака.

Гороскоп на 14 мая 2020 года предупредил, что Рыбам грозит роковой любовный конфликт, а Овны могут получить удар по репутации.

Также неприятности спрогнозированы Львам, им посоветовали защищать свое добро.

Что звезды спрогнозировали земным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 мая 2020 года – Телец

Самое время проявить характер – доведите дела до конца, боритесь за свои интересы и отстаивайте позицию, которую считаете правильной.

Гороскоп на 14 мая 2020 – Дева

Может появиться шанс стать еще большим профессионалом, не бойтесь что-то менять. Постарайтесь вытащить себя на свежий воздух.

Гороскоп на завтра – Козерог

Подберите темп работы, который не убивает вас морально или физически. Найдите время для развлечений, только избегайте забав, которые могут ударить по организму.

Что звезды спрогнозировали воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 мая 2020 года – Близнецы

Найдите время для физических нагрузок или общения с теми, кто вам приятен. Постарайтесь продумывать поступки и решения.

Гороскоп на 14 мая 2020 – Водолей

Есть угроза оказаться под влиянием какого-то человека или фактора. Постарайтесь не угодить в быстрое течение – спокойствие и трезвый расчет могут помочь избежать неприятностей.

Гороскоп на завтра – Весы

Не лучшее время, чтобы отдавать кому-то честно заработанные деньги, даже если за это предлагают заманчивую выгоду. Много душевных сил могут отнять мелкие домашние неприятности.

Что звезды спрогнозировали огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 мая 2020 года – Стрелец

Хороший день для роботы – труд может принести плоды. Можно пообщаться с партнерами, и есть шанс прийти к соглашениям. Если поднапрячься, мечта может стать реальностью.

Гороскоп на 14 мая 2020 – Лев

Защищайте свое добро от злоумышленников и огня. В делах рассчитывайте только на себя, так появится больше шансов добиться успеха, и будет меньше разочарований.

Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь никого не обидеть – ни словом, ни делом. Не лучшее время для новых романов – возможен удар по репутации.

Что звезды спрогнозировали водным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 мая 2020 года – Скорпион

Можно своими силами избавиться от того, что вас тянуло вниз. В общении вы будете на коне – пользуйтесь моментом и договаривайтесь.

Гороскоп на 14 мая 2020 – Рак

Заманчивое предложение может завести в ловушку. Не все дела можно решить быстро, понадобится терпеливость.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Если хотите сберечь отношения – откажитесь от конфликтов, иначе один из них может оказаться роковым. Вы можете достичь цели быстрее, если найдете новых союзников.