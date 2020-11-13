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Гороскоп на 14 ноября для всех: "война" с судьбой и триумф кошелька

13 ноября 2020, 02:13

Воздушный знак Зодиака может очень неудачно потратить деньги.

Триумф кошелька спрогнозирован Стрельцам – Гороскоп на завтра 14 ноября 2020 года для всех
Стрельцам спрогнозирован триумф кошелька / Reuters

В субботу, 14 ноября и 28-29 лунный день, знаку Зодиака Козерог прогнозируется противостояние с судьбой – может возникнуть ряд неприятностей.

Весов гороскоп на 14 ноября 2020 года предупредил об угрозе очень неудачных покупок, пишет supercook.ru.

Астропрогноз насулил Стрельцам возможность достижения высокого уровня финансового благополучия.

К какой субботе готовиться представителям земной стихии

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 года – Козерог

Самые негативные события ожидаются в первой половине дня. В партнерских отношениях возможен обман, есть угроза провала в материальных операциях.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете оказаться в тупике, если будете недисциплинированны и не сможете держать себя в руках. Если хотите удивить тех, кто рядом, "включите" острый ум, эксцентричность и нестандартно взгляните на вещи.

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 – Дева

Есть шанс удачно завязать знакомства. Возможно, придется разбираться с денежными делами.

К какой субботе готовиться представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 года – Овен

Можно заключить выгодную сделку или закончить дело, над которым вы работали. Важные дела лучше оставить на послеобеденное время.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Можно что-то начинать – есть шанс в будущем получить хорошие результаты. Личные отношения могут измениться – взвешивайте слова.

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 – Стрелец

Вы можете преодолеть какую-то личную проблему. После новости или денежного поступления возможно достижение высокого уровня денежного благополучия.

К какой субботе готовиться представителям водной стихии

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 года – Скорпион

Не стоит слишком сильно рисковать и усердствовать. Не рекомендуется давать старт делам – начинания могут не порадовать.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Можно браться за разные дела, скорее всего, у вас все получится. Если возникнуть сложности – вы выпутаетесь.

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 – Рыбы

Не тратьте деньги на то, что не является необходимым, стоит быть экономными. Можно попробовать себя в новой профессии.

К какой субботе готовиться представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 года – Весы

Не беритесь за новые дела, пока не разберетесь со старыми. Есть угроза выбросить деньги на ветер.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, придется поехать куда-то по делам. Сон может стать реальностью, если утром будет непогода.

  • Гороскоп на 14 ноября 2020 – Водолей

Возможно, придется заниматься "срочняками". На плечах могут оказаться новые обязанности.

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