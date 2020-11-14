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Гороскоп на 15 ноября для всех: революция в жизни и рост удачливости

14 ноября 2020, 01:34

Земному знаку Зодиака посоветовали воздержаться от откровенных бесед.

Водолею сулят революцию в жизни – Гороскоп на завтра 15 ноября 2020 года для всех
Воздушному знаку Зодиака сулят революцию в жизни / Анастасия Олейникова для Главреда

В воскресенье, 15 ноября – утром наступит новолуние 2020, некоторым знакам Зодиака придется столкнуться с непростыми жизненными ситуациями.

Водолеям спрогнозирована революция в жизни, а Ракам посоветовали быть внимательными во время шопинга – есть угроза крайне неудачно потратить деньги, сообщает supercook.ru.

Самый светлый гороскоп на 15 ноября 2020 года составлен для Весов, представителям этого знака Зодиака насулили рост удачливости.

Немного тревожный прогноз составили для Тельцов – им запретили откровенничать.

Что представителям воздушной стихии "подготовлено" на воскресенье

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно взяться за что-то новенькое. Жизненных сил будет много. Из-за излишней самоуверенности и недисциплинированности можно угодить в тупиковую ситуацию.

  • Гороскоп на 15 ноября – Весы

Могут возрасти ваша удачливость и интуиция. Можете начинать делать планы реальностью.

  • Гороскоп на 15 ноября 2020 года – Водолей

Из-за новости или поступления денег образ жизни может кардинально измениться. Возможно, пора сделать приятность своему любимому человеку.

Что представителям водной стихии "подготовлено" на воскресенье

  • Гороскоп на 15 ноября 2020 года – Рыбы

Придется сделать много дел – понадобится творческий подход и фантазия. Готовьтесь "включить режим" трудоголик. Возможны разные неожиданности.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Если есть незавершенные дела, не стоит браться за что-то новое. Возможно, деньги будут выброшены на ветер.

  • Гороскоп на 15 ноября – Скорпион

Постарайтесь сделать так, чтобы вы никому не были обязаны. Не стоит выяснять отношения с руководством.

Что представителям земной стихии "подготовлено" на воскресенье

  • Гороскоп на 15 ноября 2020 года – Дева

Возможны конфликты, обманы и потери. Из-за увеличения нагрузки на нервную систему могут оживиться старые болезни.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Не стоит откровенничать. Если хотите избежать разочарований и обид – проведите время с семьей.

  • Гороскоп на 15 ноября – Козерог

Старые чувства могут ожить. Если хотите избежать большого количества ошибок – откажитесь от необдуманных действий.

Что представителям огненной стихии "подготовлено" на воскресенье

  • Гороскоп на 15 ноября 2020 года – Овен

Вместо отдыха у вас на плечах может оказаться новый рабочий груз – свежие обязанности. Во время принятия решений исключите спонтанность.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Готовьте плечи к новым обязанностям, возможно, придется кого-то мирить. Если не хотите нажить врагов – не принимайте решения на эмоциях и не спешите.

  • Гороскоп на 15 ноября – Стрелец

Чтобы стать душой компании, понадобятся остроумие и хорошее настроение. Постарайтесь не перегибать палку.

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