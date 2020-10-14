Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов

Девы могут угодить в сети шарлатанов / Reuters

На четверг, 15 октября и 28 лунный день, позитивный гороскоп 2020 составлен для знака Зодиака Овен. Овны могут получить влиятельного помощника.

Ряд других представителей зодиакального круга могут столкнуться с неприятностями, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

В гороскопе отмечается, что Девам грозят сети шарлатанов, Близнецам сулят болезненный день, а Водолеям придется бороться с выбросом сексуальной энергии.

Какой астропрогноз на 28 лунный день составлен для представителей воздушной стихии

Гороскоп на 15 октября 2020 года – Близнецы

В этот день грозят удары по здоровью и по отношениям – возможно, "атакуют" болезни и погибнут отношения.

Гороскоп на завтра – Водолей

Постарайтесь удержать под контролем сексуальную энергию или перенаправить ее на какую-то деятельность. Постарайтесь не заболеть.

Гороскоп на 15 октября 2020 – Весы

Если хотите избежать потерь – не потакайте своим слабостям и избавьтесь от иллюзий. Есть угроза опасности – не рекомендуется неоправданно рисковать и перегружать себя.

Какой астропрогноз на 28 лунный день составлен для представителей земной стихии

Гороскоп на 15 октября 2020 года – Телец

Определите, какая ноша для вас неподъемная, и не укладывайте ее себе на плечи. Ситуации, которые кажутся тупиковыми, позже могут разрешиться.

Гороскоп на завтра – Дева

Не позвольте шарлатанам поймать вас в сети. Если планируете встречи, лучше всего провести их до обеда. Можно потратиться на что-то.

Гороскоп на 15 октября 2020 – Козерог

Какое-то событие может ощутимо повлиять на планы и дела. Не отказывайтесь от знакомств, они могут быть интересными.

Какой астропрогноз на 28 лунный день составлен для представителей водной стихии

Гороскоп на 15 октября 2020 года – Рыбы

Отношения могут зайти в тупик. День подходит для изменения семейного состояния. Можно купить что-то крупное и оформлять бумаги.

Гороскоп на завтра – Рак

Не впускайте в душу знакомых, лучше оставьте проблемы при себе. Возможны неприятности. Нужно действовать осторожно.

Гороскоп на 15 октября 2020 – Скорпион

Творческие люди могут без "напряга" завершить работу над заказом, который принесет выгоду. После обеда найдите время для второй половинки.

Какой астропрогноз на 28 лунный день составлен для представителей огненной стихии

Гороскоп на 15 октября 2020 года – Стрелец

Ваша обаятельность может не спасти отношения. Возможно, самочувствие ухудшится. Откажитесь от суетливости и озабоченности.

Гороскоп на завтра – Лев

На авторитет могут позитивно повлиять ваши точные и уместные суждения. Можно посвятить время духовному развитию и отдыху.

Гороскоп на 15 октября 2020 – Овен

В новых делах могут помочь влиятельные люди. Можно заняться решением домашних проблем и установлением новых контактов.