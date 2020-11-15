Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода

Дар Дев станет сильнее, говорится в астропрогнозе / Reuters

Гороскоп на понедельник, 16 ноября и 2-3 лунный день, пообещал знаку Зодиака Дева усиление дара пророчить будущее.

Стрельцов астропрогноз предупредил о возможной любовной осечке, пишет supercook.ru.

Двум знакам грозят непростые ситуации, связанные с финансами, – Тельцы и Близнецы могут столкнуться с обманчивой выгодой.

Какой понедельник ожидается в жизни представителей огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Стрелец

Женщинам грозят неприятности на любовном фронте из-за тяги к путешествиям. Есть угроза любовной неудачи.

Гороскоп на завтра – Лев

Есть угроза краж, мелких потерь, возможно, что-то придется ремонтировать. Нельзя непродуманно тратить деньги, давать необдуманные обещания и заниматься коммерцией.

Гороскоп на 16 ноября 2020 – Овен

Откажитесь от "сеансов одновременной игры" – беритесь за одно конкретное дело. Противопоказана суета и большие физические нагрузки.

Какой понедельник ожидается в жизни представителей земных знаков Зодиака

Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Дева

Интуиция и дар предвещать события станут сильнее. Вы можете взяться за что-то новое, попробовать работать по-другому или заняться творчеством.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможны неприятности из-за инвестиций и новых знакомств. Не стоит сильно рассчитывать на выгоду, представления обманчивы.

Гороскоп на 16 ноября 2020 – Козерог

Звезды будут помогать, с делами можно расправиться с первой попытки. Хороший день для продолжения рода, тренировки тела, а также избавления от болезней.

Какой понедельник ожидается в жизни представителей воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Водолей

Готовьтесь к возможной деловой поездке, можно думать о продвижении в делах. Вам сулят успех.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Противопоказано использование магии. Не верьте, что рискованные финансовые операции принесут выгоду. Новые знакомства могут принести неприятности.

Гороскоп на 16 ноября 2020 – Весы

На занимайтесь расстановкой точек над "і". До обеда не стоит браться за домашние дела.

Какой понедельник ожидается в жизни представителей водных знаков Зодиака

Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Рыбы

Можете менять семейный статус, заниматься продолжением рода, браться за новый вид деятельности. Противопоказана грубость.

Гороскоп на завтра – Рак

Займитесь своим здоровьем, постарайтесь пить достаточно жидкости и не принимать препараты, которые вам не нужны. Не дайте ссоре с близким человеком перейти в затяжную фазу.

Гороскоп на 16 ноября 2020 – Скорпион

Из-за нежелания прислушиваться к тому, что говорят окружающие, и беспощадности в отношениях возможна отчужденность. Настроение может бросать из стороны в сторону.