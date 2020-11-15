Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода

Огненный знак Зодиака предупредили об угрозе осечки на любовном фронте.
Гороскоп на понедельник, 16 ноября и 2-3 лунный день, пообещал знаку Зодиака Дева усиление дара пророчить будущее.
Стрельцов астропрогноз предупредил о возможной любовной осечке, пишет supercook.ru.
Двум знакам грозят непростые ситуации, связанные с финансами, – Тельцы и Близнецы могут столкнуться с обманчивой выгодой.
Какой понедельник ожидается в жизни представителей огненных знаков Зодиака
- Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Стрелец
Женщинам грозят неприятности на любовном фронте из-за тяги к путешествиям. Есть угроза любовной неудачи.
- Гороскоп на завтра – Лев
Есть угроза краж, мелких потерь, возможно, что-то придется ремонтировать. Нельзя непродуманно тратить деньги, давать необдуманные обещания и заниматься коммерцией.
- Гороскоп на 16 ноября 2020 – Овен
Откажитесь от "сеансов одновременной игры" – беритесь за одно конкретное дело. Противопоказана суета и большие физические нагрузки.
Какой понедельник ожидается в жизни представителей земных знаков Зодиака
- Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Дева
Интуиция и дар предвещать события станут сильнее. Вы можете взяться за что-то новое, попробовать работать по-другому или заняться творчеством.
- Гороскоп на завтра – Телец
Возможны неприятности из-за инвестиций и новых знакомств. Не стоит сильно рассчитывать на выгоду, представления обманчивы.
- Гороскоп на 16 ноября 2020 – Козерог
Звезды будут помогать, с делами можно расправиться с первой попытки. Хороший день для продолжения рода, тренировки тела, а также избавления от болезней.
Какой понедельник ожидается в жизни представителей воздушных знаков Зодиака
- Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Водолей
Готовьтесь к возможной деловой поездке, можно думать о продвижении в делах. Вам сулят успех.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Противопоказано использование магии. Не верьте, что рискованные финансовые операции принесут выгоду. Новые знакомства могут принести неприятности.
- Гороскоп на 16 ноября 2020 – Весы
На занимайтесь расстановкой точек над "і". До обеда не стоит браться за домашние дела.
Какой понедельник ожидается в жизни представителей водных знаков Зодиака
- Гороскоп на 16 ноября 2020 года – Рыбы
Можете менять семейный статус, заниматься продолжением рода, браться за новый вид деятельности. Противопоказана грубость.
- Гороскоп на завтра – Рак
Займитесь своим здоровьем, постарайтесь пить достаточно жидкости и не принимать препараты, которые вам не нужны. Не дайте ссоре с близким человеком перейти в затяжную фазу.
- Гороскоп на 16 ноября 2020 – Скорпион
Из-за нежелания прислушиваться к тому, что говорят окружающие, и беспощадности в отношениях возможна отчужденность. Настроение может бросать из стороны в сторону.