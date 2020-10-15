Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни

В 29 лунный день ряду знаков Зодиака грозит негатив.
В пятницу, 16 октября и 29 лунный день, неожиданности светят знакам Зодиака Водолей и Скорпион. Скорпионам гороскоп на 16 октября 2020 года сулит неприятную неожиданность.
Водолеям завтра спрогнозирован неожиданный поворот личной жизни, говорится на supercook.ru.
В астропрогнозе отмечается, что пятница может привнести негатив и в жизнь Тельцов – их предупредили об угрозе порчи отношений.
Какой астропрогноз для представителей огненной стихии составлен на 29 лунный день
- Гороскоп на 16 октября 2020 года – Лев
Постарайтесь не перезагружать себя и не рисковать. Рискованные дела могут закончиться "ударом" по кошельку.
- Гороскоп на 16 октября 2020 – Стрелец
В работе можно ошибиться из-за эмоционального "напряга". Двигайтесь вперед и старайтесь не замечать преграды.
- Гороскоп на завтра – Овен
Деньги могут покинуть кошелек из-за возврата долгов, ремонта и покупки. В пятницу вам нельзя рисковать.
Какой астропрогноз для представителей земной стихии составлен на 29 лунный день
- Гороскоп на 16 октября 2020 года – Телец
Избегайте скопления людей и темноты. Возможно, испортятся отношения с коллегами или руководством. Игнорируйте преграды, которые возникают на вашем пути.
- Гороскоп на 16 октября 2020 – Козерог
Готовьтесь к тому, что жизненная тропа резко изменит направление. Забудьте о риске.
- Гороскоп на завтра – Дева
День не подходит для походов в гости. Берегите свое тело – полученные в этот день повреждения будут долго заживать.
Какой астропрогноз для представителей воздушной стихии составлен на 29 лунный день
- Гороскоп на 16 октября 2020 года – Весы
Возможно, из-за партнеров придется заниматься незнакомым делом. Не бойтесь выкладываться – труд не будет напрасным.
- Гороскоп на 16 октября 2020 – Водолей
Личная жизнь может неожиданно измениться. Усилятся иммунитет, аура, обаяние и станет больше жизненных сил.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не опирайтесь на чужие мнения, доверяйте внутреннему голосу. Из-за эмоционального "напряга" в работе возможны проколы.
Какой астропрогноз для представителей водной стихии составлен на 29 лунный день
- Гороскоп на 16 октября 2020 года – Рыбы
Вы можете сами устроить себе проблемы в отношениях с начальством и коллегами. Не бойтесь идти на уступки.
- Гороскоп на 16 октября 2020 – Скорпион
Будьте готовы, может неожиданно произойти что-то неприятное. Чтобы улучшить финансовое положение – соглашайтесь на новые подходящие предложения, которые вам поступят.
- Гороскоп на завтра – Рак
Противопоказано накалять отношения с начальством – признавайте свои проколы. Посвятите вечер близким людям.