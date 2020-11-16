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Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха

16 ноября 2020, 02:13

Земному знаку Зодиака может резко стать плохо, предупредил астропрогноз.

Везуху сулят двум водным знакам Зодиака – Гороскоп на завтра 17 ноября 2020 года для всех
Двум водным знакам Зодиака сулят везуху / Reuters

Вторник, 17 ноября (3-4 лунный день), может принести серьезные неприятности знакам Зодиака Овен, Лев и Рак. Ракам, в частности, грозят "люли".

Гороскоп на 17 ноября 2020 года позитивный для Рыб и Скорпионов – им светит везуха, пишет supercook.ru.

Астропрогноз темноватый для Козерогов – представителям этого знака может резко стать плохо.

Чего представителям водных знаков Зодиака ожидать во вторник

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 года – Скорпион

Не ведитесь на бесплатный сыр, помните, что он может находиться в мышеловке. Вам светит удача, можно растеряться от интересных предложений относительно работы.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Человек, который способен решать вашу судьбу, может быть вами недоволен – до обеда есть угроза "люлей". После обеда ожидается позитивный период.

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 – Рыбы

Нужно научиться постоянно упорно трудиться. Ожидается везение. Чтобы добиться успеха необходимы предусмотрительность и решительность.

Чего представителям огненных знаков Зодиака ожидать во вторник

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 года – Овен

Можно столкнуться с серьезными неприятностями – обманом, потерями и провокациями. Берегите нервы, иначе могут оживиться старые болезни.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Возможны серьезные провокации, потери и обман. Избегайте конфликтов – переключайте внимание.

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 – Стрелец

Недоразумения возможны из-за того, что вы слишком быстро начинаете действовать. Возможны неприятности из-за наивности.

Чего представителям воздушных знаков Зодиака ожидать во вторник

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 года – Водолей

Не стоит отгораживаться от личной жизни близких. Возможно, придется разбираться с делами, которые накопились.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не стоит болезненно реагировать на замечания. Причина конфликтом может быть очевидна – ваш нрав.

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 – Весы

Руководство может позвать вас на серьезный разговор – будьте готовы. Сны принесут конкретные сведения и будут что-то предвещать.

Чего представителям земных знаков Зодиака ожидать во вторник

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 года – Дева

Стоит отложить соглашения и крупные траты. Есть угроза краж и мелких потерь. Не ожидайте молниеносного результата от нового дела.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Не взрывайтесь из-за замечаний. Слишком сильная чувствительность может стать причиной конфликтов.

  • Гороскоп на 17 ноября 2020 – Козерог

Возможны неожиданные проблемы со здоровьем. Откажитесь от крайностей в работе и в личной жизни. Будьте внимательны к финансовым делам.

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