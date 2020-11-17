Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем

Огненным знакам Зодиака светит подъем по карьерной лестнице / Reuters

Гороскоп на среду, 18 ноября и 4-5 лунный день, спрогнозировал знакам Зодиака Дева и Овен подмогу звезд.

Овнам и Львам астропрогноз сулит карьерный подъем, сообщает supercook.ru.

Тельцам спрогнозирован успех в вопросах, связанных с финансовой сферой.

Что земным знакам Зодиака светит в среду

Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Дева

Звезды будут на вашей стороне, и дела можно будет сделать с первой попытки. Вы наполнитесь энергией. Можно браться за лечение болезней, продолжать род и тренировать тело.

Гороскоп на завтра – Телец

Если не хотите испортить отношения с руководством – добросовестно отнеситесь к поручению. В материальных вопросах вы можете достичь успеха.

Гороскоп на 18 ноября 2020 – Козерог

Сны могут показать вам будущее. Можно заняться решением проблем, которые возникли на личном фронте. Можете заняться другой деятельностью.

Что воздушным знакам Зодиака светит в среду

Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Весы

Вы сможете адекватно оценивать происходящее, поэтому можно заниматься судебными делами, заключать договора и менять семейный статус. Вам под силу сделать планы реальностью.

Гороскоп на завтра – Близнецы

У вас может появиться много новых интересных знакомых. Возможно, придется показать свои лучшие стороны – будьте готовы быть творческо-деловитыми и исполнительными.

Гороскоп на 18 ноября 2020 – Водолей

Возможно, придется принять окончательное решение относительно того, кто находится рядом с вами. Вам светят успехи.

Что водным знакам Зодиака светит в среду

Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Рыбы

Постарайтесь найти время для прогулки на природе и насытьте организм кислородом. Не пейте ненужные лекарства. Будьте разборчивы в еде – есть угроза отравлений. Найдите подход к родным, с которыми произошла ссора.

Гороскоп на завтра – Рак

У вас могут попросить финансовую помощь, если есть такая возможность – нужно помочь. Утром грозят придирки. Не стоит соглашаться на дополнительную работу, скорее всего, кошелек существенно не пополнеет.

Гороскоп на 18 ноября 2020 – Скорпион

Не нужно тратить крупные суммы. Будьте организованы и внимательны на работе. Будьте готовы к неожиданностям.

Что огненным знакам Зодиака светит в среду

Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Стрелец

Вы сможете показать свои самые сильные стороны. Возможно, будет шанс узнать новых интересных людей. Можете начинать лечение болезней. Хороший день для тренировки тела и продолжения рода.

Гороскоп на завтра – Лев

Есть шанс продвинуться вперед по карьерной лестнице – одна ступенька может оказаться позади. Чтобы продвинуться в делах, не помешает помощь покровителей или союзников. Можно продолжать род, тренироваться или заниматься лечением болезней.

Гороскоп на 18 ноября 2020 – Овен

Можете рассчитывать на подмогу звезд в делах – все может удаваться с первой попытки. Бюджетникам светит подъем по карьерной лестнице – им под силу преодолеть одну ступеньку.