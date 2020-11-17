УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем

17 ноября 2020, 02:12

Земному знаку Зодиака спрогнозирован успех в финансовых вопросах.

Львам и Овнам светит подъем по карьерной лестнице – Гороскоп на завтра 18 ноября 2020 года для всех
Огненным знакам Зодиака светит подъем по карьерной лестнице / Reuters

Гороскоп на среду, 18 ноября и 4-5 лунный день, спрогнозировал знакам Зодиака Дева и Овен подмогу звезд.

Овнам и Львам астропрогноз сулит карьерный подъем, сообщает supercook.ru.

Тельцам спрогнозирован успех в вопросах, связанных с финансовой сферой.

Что земным знакам Зодиака светит в среду

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Дева

Звезды будут на вашей стороне, и дела можно будет сделать с первой попытки. Вы наполнитесь энергией. Можно браться за лечение болезней, продолжать род и тренировать тело.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Если не хотите испортить отношения с руководством – добросовестно отнеситесь к поручению. В материальных вопросах вы можете достичь успеха.

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 – Козерог

Сны могут показать вам будущее. Можно заняться решением проблем, которые возникли на личном фронте. Можете заняться другой деятельностью.

Что воздушным знакам Зодиака светит в среду

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Весы

Вы сможете адекватно оценивать происходящее, поэтому можно заниматься судебными делами, заключать договора и менять семейный статус. Вам под силу сделать планы реальностью.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

У вас может появиться много новых интересных знакомых. Возможно, придется показать свои лучшие стороны – будьте готовы быть творческо-деловитыми и исполнительными.

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 – Водолей

Возможно, придется принять окончательное решение относительно того, кто находится рядом с вами. Вам светят успехи.

Что водным знакам Зодиака светит в среду

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Рыбы

Постарайтесь найти время для прогулки на природе и насытьте организм кислородом. Не пейте ненужные лекарства. Будьте разборчивы в еде – есть угроза отравлений. Найдите подход к родным, с которыми произошла ссора.

  • Гороскоп на завтра – Рак

У вас могут попросить финансовую помощь, если есть такая возможность – нужно помочь. Утром грозят придирки. Не стоит соглашаться на дополнительную работу, скорее всего, кошелек существенно не пополнеет.

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 – Скорпион

Не нужно тратить крупные суммы. Будьте организованы и внимательны на работе. Будьте готовы к неожиданностям.

Что огненным знакам Зодиака светит в среду

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 года – Стрелец

Вы сможете показать свои самые сильные стороны. Возможно, будет шанс узнать новых интересных людей. Можете начинать лечение болезней. Хороший день для тренировки тела и продолжения рода.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Есть шанс продвинуться вперед по карьерной лестнице – одна ступенька может оказаться позади. Чтобы продвинуться в делах, не помешает помощь покровителей или союзников. Можно продолжать род, тренироваться или заниматься лечением болезней.

  • Гороскоп на 18 ноября 2020 – Овен

Можете рассчитывать на подмогу звезд в делах – все может удаваться с первой попытки. Бюджетникам светит подъем по карьерной лестнице – им под силу преодолеть одну ступеньку.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгодаГороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опораГороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбойГороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везухаГороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фартаГороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта
Следующий материал

Последние новости

02:12
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
Реклама
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
00:19
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
Реклама
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
18:51
У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
Реклама
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять