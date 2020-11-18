Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство

Стрельцам прогнозируется расплата за помощь / Reuters

Четверг, 19 ноября и 5-6 лунный день, прогнозируется позитивным для знака Зодиака Дева. Девам гороскоп на 19 ноября 2020 года спрогнозировал прибыль от финансовых операций и предупредил о возможном позитивном или негативном карьерном движении.

С негативом могут столкнуться ряд знаков – Стрелец, Козерог и Скорпион, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Стрельцам грозит расплата за покровительство, Козерогам – денежный минус, а Скорпионам – несчастные случаи.

Как распланировать четверг представителям огненной стихии

Гороскоп на 19 ноября 2020 года – Стрелец

Не лучший день для общения и реализации задуманного. У вас будет мало сил, не стоит кому-то помогать или пытаться оказывать покровительство – можно допустить оплошность, за которую придется долго расплачиваться.

Гороскоп на завтра – Лев

Если хотите, чтобы на протяжении дня было больше позитива, – будьте собраны и проявляйте доброжелательность. Возможно, на работе придется быть максимально дисциплинированными.

Гороскоп на 19 ноября 2020 – Овен

Не отказывайтесь от контактов и дел, все усилия скоро принесут прибыль. Если утром будет непогода – сон станет реальностью. Можете творить или изменить сферу деятельности.

Как распланировать четверг представителям земной стихии

Гороскоп на 19 ноября 2020 года – Козерог

Не лучший день для встреч, возможны неприятности и разочарования. Из-за риска вы можете потерять деньги. Возможно, придется потратиться на что-то незапланированное.

Гороскоп на завтра – Телец

На любовном фронте может улыбнуться фортуна. Не будьте для детей тираном, просто покажите хороший пример.

Гороскоп на 19 ноября 2020 – Дева

В карьере ожидаются передвижения – можно подняться вверх или опуститься вниз. Занимайтесь делами, связанными с финансами, и можете получить прибыль.

Как распланировать четверг представителям воздушной стихии

Гороскоп на 19 ноября 2020 года – Весы

В жизни возможны проблемы из-за раздвоенности – нужно уметь делать выбор. Вам может быть тяжело из-за собственного характера.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Мужчинам нужно вовремя воплощать дела в жизнь и постараться избежать путаницы. Женщины могут встретить человека, который давно им нравился. Откажитесь от пустозвонства.

Гороскоп на 19 ноября 2020 – Водолей

Остерегайтесь новых знакомств, из-за незнакомцев возможны проблемы. Вы можете начать строить семью, заниматься продолжением рода и лечением.

Как распланировать четверг представителям водной стихии

Гороскоп на 19 ноября 2020 года – Рыбы

Постарайтесь не заболеть, иначе с болезнью придется долго бороться. Сдерживайте себя, и день не будет черным. Не рассчитывайте на кого-то, кроме себя, – решайтесь на серьезные шаги для укрепления своего положения.

Гороскоп на завтра – Рак

Не перенапрягайтесь и откажитесь от новых затей – отличиться не получится. Берегите себя, вы можете приболеть.

Гороскоп на 19 ноября 2020 – Скорпион

Не время для принятия заманчивых предложений. На вас может навалиться негатив, есть угроза несчастных случаев.