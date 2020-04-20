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Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 апреля: кипучий роман и сексуальные наслаждения

20 апреля 2020, 08:20

Сегодня планы Стрельцов могут испоганить, а Близнецам грозит потеря отношений.

Сексуальные наслаждения светят Львам – Гороскоп на 20 апреля 2020 года
Львам светят сексуальные наслаждения / УНИАН

В первый день после Пасхи 2020 – понедельник, 20 апреля (27 лунный день), в душе у многих может остаться ощущение светлого покоя. Кого-то могут растревожить, но причины для тревоги не обязательно должны быть "черными".

Львам гороскоп на 20 апреля 2020 года всех знаков Зодиака прогнозирует сексуальные наслаждения, а Весам – кипучий роман.

Стрельцам и Близнецам грозят неприятности – планы первого знака могут быть испоганены, а второй знак может потерять отношения.

Как можно провести первый день после Пасхи 2020 водным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 апреля 2020 года – Рыбы

Откройтесь приятностям, общению, новым людям, но не забывайте, что не все можно говорить прямо. Не вздумайте поучать руководство.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Если чувствуете, что можете сорваться, прекращайте разговор – резко, не тяните резину.

Читайте также"Перестройка всей жизни": астролог рассказала об апрельских волнах событийДеньги из кошелька могут буквально испариться, постарайтесь подготовиться к проблемам.

Гороскоп на 20 апреля 2020 – Рак

Не время показывать свои геройские качестве – резкие действия могут навредить. Если что-то планируете – помалкивайте.

Как можно провести первый день после Пасхи 2020 огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 апреля 2020 года – Лев

Вы почувствуете в себе огромный заряд энергии – можно творить и наслаждаться своим партнером. Не бойтесь сами принимать решения, советы могут навредить.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Бескорыстные поступки могут подарить непередаваемое ощущение возвышенности. Откройтесь прекрасному, насладитесь простой красотой. Планы могут испоганить.

Гороскоп на 20 апреля 2020 – Овен

Самое время разобраться с личными проблемами. Постарайтесь унимать огонь, который горит в вашей душе.

Как можно провести первый день после Пасхи 2020 земным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 апреля 2020 года – Козерог

Похоже, успех вам не светит, если не помогут друзья. Придется унять свои мысли, скорее всего, сконцентрироваться будет тяжело.

Гороскоп на 20 апреля 2020 – Телец

Подсчитайте свои доходы и сопоставьте с расходами, возможно, вы слишком ослабили пояс. Язык может вас подвести – следите за ним.

Гороскоп на сегодня – Дева

Отделайтесь от негатива – можно сделать зарядку, побегать или покататься на велосипеде. Спрячьте подальше кошелек и карточку, никуда не девайте деньги.

Как можно провести первый день после Пасхи 2020 воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 20 апреля 2020 года – Близнецы

Если затеять ссору, можно потерять отношения, и не только любовные. Чтобы сохранить отношения, не нужно очень много – уделите внимание, проявите заботу.

Гороскоп на сегодня – Весы

Любовные отношения могут развиваться очень стремительно, будьте рассудительными.

Читайте такжеНоволуние в апреле: что можно и нужно делатьВозможно, вам подвернутся новые обязанности, постарайтесь понять, чего от вас ожидают.

Гороскоп на 20 апреля 2020 – Водолей

Не позвольте своему сознанию разрываться – смотрите в одну сторону, и делайте одно дело. Можно навести порядок в личной жизни.

Гороскоп 2020 Зодиак
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