Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех

Некоторым знакам Зодиака в пятницу стоит поберечь здоровье.
В пятницу, 20 ноября (6-7 лунный день), посчастливится знаку Зодиака Телец. Тельцам спрогнозирован любовный успех.
Стрельцов и Близнецов гороскоп на 20 ноября 2020 года предупредил об угрозе сильной болезни, сообщает supercook.ru.
Еще одному знаку – Рак – астропрогноз сулит денежный кризис.
Что спрогнозировано представителям водной стихии на 6-7 лунный день
- Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Скорпион
Прислушивайтесь к интуиции и сможете выйти из сложных ситуаций. Возможно, о чем-то попросят родные – не игнорируйте просьбы.
- Гороскоп на завтра – Рыбы
День подходит для работы над собой, лучше отложить домашние дела. Учитесь, развивайтесь и расширяйте горизонты.
- Гороскоп на 20 ноября 2020 – Рак
В денежных делах возможен кризис. Откажитесь от копания в себе, это ничем не поможет.
Что спрогнозировано представителям земной стихии на 6-7 лунный день
- Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Козерог
Ваши нервы могут подвергнуться дополнительным испытанием, а из-за этого есть угроза "оживления" старых болезней. Настроение может прыгать из стороны в сторону. Игнорируйте конфликты.
- Гороскоп на завтра – Телец
На любовном фронте светят успехи, но не давайте пустых обещаний и откажитесь от легкомысленности. Могут обостриться болезни, связанные с нервами и желудочно-кишечным трактом.
- Гороскоп на 20 ноября 2020 – Дева
Благодаря встречам и командировкам можно улучшить финансовое положение. Сексуальный потенциал и обаяния возрастут.
Что спрогнозировано представителям огненной стихии на 6-7 лунный день
- Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Стрелец
Если вы куда-то отправитесь – можете подхватить серьезную простуду. Из-за правдивости и откровенности возможны неприятности.
- Гороскоп на завтра – Лев
Ваше обаяние и дар предвидеть события усилятся. Не время рисковать и принимать важные решения – все может измениться в любую секунду.
- Гороскоп на 20 ноября 2020 – Овен
Можно получить сюрприз или хорошую новость. Есть угроза краж и мелких потерь.
Что спрогнозировано представителям воздушной стихии на 6-7 лунный день
- Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Водолей
Сознание может расщепиться. Лучше как можно меньше общаться. Противопоказана магия. Откажитесь от принятия важных решений.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Есть угроза подхватить сильную простуду. Откажитесь от вина и не переедайте. Возможно обострение болезней, связанных с нервами, и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
- Гороскоп на 20 ноября 2020 – Весы
Раскройте свои проблемы тому, кто вам близок. Возможны конфликты и недоразумения.