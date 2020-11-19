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Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех

19 ноября 2020, 02:12

Некоторым знакам Зодиака в пятницу стоит поберечь здоровье.

Ряду знаков Зодиака светит тревожная пятница – Гороскоп на завтра 20 ноября 2020 года для всех
Ряду знаков Зодиака прогнозируется тревожная пятница, в частности, есть угроза сильной болезни / Reuters

В пятницу, 20 ноября (6-7 лунный день), посчастливится знаку Зодиака Телец. Тельцам спрогнозирован любовный успех.

Стрельцов и Близнецов гороскоп на 20 ноября 2020 года предупредил об угрозе сильной болезни, сообщает supercook.ru.

Еще одному знаку – Рак – астропрогноз сулит денежный кризис.

Что спрогнозировано представителям водной стихии на 6-7 лунный день

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Скорпион

Прислушивайтесь к интуиции и сможете выйти из сложных ситуаций. Возможно, о чем-то попросят родные – не игнорируйте просьбы.

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

День подходит для работы над собой, лучше отложить домашние дела. Учитесь, развивайтесь и расширяйте горизонты.

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 – Рак

В денежных делах возможен кризис. Откажитесь от копания в себе, это ничем не поможет.

Что спрогнозировано представителям земной стихии на 6-7 лунный день

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Козерог

Ваши нервы могут подвергнуться дополнительным испытанием, а из-за этого есть угроза "оживления" старых болезней. Настроение может прыгать из стороны в сторону. Игнорируйте конфликты.

  • Гороскоп на завтра – Телец

На любовном фронте светят успехи, но не давайте пустых обещаний и откажитесь от легкомысленности. Могут обостриться болезни, связанные с нервами и желудочно-кишечным трактом.

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 – Дева

Благодаря встречам и командировкам можно улучшить финансовое положение. Сексуальный потенциал и обаяния возрастут.

Что спрогнозировано представителям огненной стихии на 6-7 лунный день

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Стрелец

Если вы куда-то отправитесь – можете подхватить серьезную простуду. Из-за правдивости и откровенности возможны неприятности.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Ваше обаяние и дар предвидеть события усилятся. Не время рисковать и принимать важные решения – все может измениться в любую секунду.

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 – Овен

Можно получить сюрприз или хорошую новость. Есть угроза краж и мелких потерь.

Что спрогнозировано представителям воздушной стихии на 6-7 лунный день

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 года – Водолей

Сознание может расщепиться. Лучше как можно меньше общаться. Противопоказана магия. Откажитесь от принятия важных решений.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Есть угроза подхватить сильную простуду. Откажитесь от вина и не переедайте. Возможно обострение болезней, связанных с нервами, и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

  • Гороскоп на 20 ноября 2020 – Весы

Раскройте свои проблемы тому, кто вам близок. Возможны конфликты и недоразумения.

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