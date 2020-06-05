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"Апокалипсис впереди": раскрыты подробности возможной глобальной катастрофы

5 июня 2020, 05:40

В 2020-м старый мир может быть разрушен, предупредил эксперт.

Астролог предупредил, что Земле грозит апокалипсис в связи с падением небесного тела в Атлантический океан – Гороскоп на 2020
Земле грозит апокалипсис в связи с падением небесного тела в Атлантический океан, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что на Земле апокалипсис еще впереди – в декабре 2020 года возможна глобальная катастрофа, связанная с падением в Атлантический океан небесного тела.

Старый мир будет разрушен до основания, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, новый мир начнет строиться в 2021 году, все изменится – границы и роли государств, ценности и миропорядок.

"Апокалипсис еще впереди. В декабре к Земле приблизятся астероиды, кометы и другие небесные тела. Потому после пандемии коронавируса может случиться глобальная катастрофа, связанная с падением небесного тела в Атлантический океан…", – предупредил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в декабре на Земле возможна глобальная катастрофа, связанная с астероидом. Астролог предупреждал, что из-за падения небесных тел в океан возможны "колоссальные цунами".

Гороскоп 2020 Зодиак Апокалипсис астероид Влад Росс
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