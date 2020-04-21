Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 апреля: скрытые капканы и порванные отношения

Водолеи могут разорвать отношения с близким человеком / Reuters

В первый рабочий день после Пасхи 2020 – во вторник, 21 апреля и 28 лунный день, нужно попытаться преодолеть волнение, отогнать от себя негатив и со светлым настроением браться за дела.

Некоторым знакам Зодиака в этот день придется непросто – гороскоп на 21 апреля 2020 года предупредил Близнецов о скрытых капканах, а Водолеев – об угрозе разрыва отношений.

Что огненным знакам Зодиака прогнозируют на первый рабочий день после Пасхи

Гороскоп на сегодня – Овен

Не надейтесь на то, что прибыль преподнесет Фортуна. Пора ужаться – копите деньги, возможно, скоро придется потратить немаленькую сумму. Одиноким людям не стоит ставить крест на личной жизни, в поле зрения может оказаться достойная личность.

Гороскоп на 21 апреля 2020 года – Стрелец

Если не будете думать о последствиях своих слов и действий, нарветесь на гнев второй половинки.

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Гороскоп на 21 апреля 2020 – Лев

Откажитесь от резких телодвижений – можно нарваться на неприятности и даже получить ущерб. Не позвольте личной жизни влиять на работу.

Что воздушным знакам Зодиака прогнозируют на первый рабочий день после Пасхи

Гороскоп на сегодня – Водолей

Возможно, вам придется заставлять себя работать, помните, что никто вашу работу за вас не сделает. Спрячьте подальше острые слова, иначе – можете потерять близкого человека.

Гороскоп на 21 апреля 2020 года – Весы

Можно вернуться к делам, которые вы отложили, поскольку не могли довести до конца. Не дайте негативу вылиться на кого-то из близких.

Гороскоп на 21 апреля 2020 – Близнецы

К вам могут буквально липнуть плохие люди, не стоит кому-то доверять при первой же встрече. Недоброжелатели могут расставить скрытые капканы, все поддавайте анализу. Ищите для родных самые хорошие слова.

Что земным знакам Зодиака прогнозируют на первый рабочий день после Пасхи

Гороскоп на сегодня – Телец

Чтобы сохранить и развивать отношения придется идти на уступки. Не лучшее время для дел, связанных с деньгами. Постарайтесь ничего не учудить – лучше всего просто тихонько усердно трудиться.

Гороскоп на 21 апреля 2020 года – Дева

Помните, что любовь и выгода часто несовместимы, стоит выбирать. Пока не покупайте то, без чего легко можно обойтись. Если новые дела не горят – не спешите за них браться.

Гороскоп на 21 апреля 2020 – Козерог

Если что-то идет не так не по вашей вине, не вмешивайтесь, скорее всего, можно только усугубить ситуацию. Если хотите оживить личную жизнь, боритесь с тем, что может от вас отталкивать.

Что водным знакам Зодиака прогнозируют на первый рабочий день после Пасхи

Гороскоп на сегодня – Рак

Не всегда стоит менять точку зрения, если вас в чем-то эмоционально убеждают. Если возникли трудности, это не значит, что нужно бежать. Держите себя в руках и спокойно трудитесь.

Гороскоп на 21 апреля 2020 года – Скорпион

Зло часто бьет по тому, кто к нему прибегает.

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Гороскоп на 21 апреля 2020 – Рыбы

Пора мечтать о том, что вы будете делать в отпуске. Не тревожьтесь по пустякам, любимый человек вас всегда поддержит.