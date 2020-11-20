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Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль

20 ноября 2020, 02:12

Негативная суббота спрогнозирована двум знакам Зодиака – огненному и земному.

Два знака Зодиака предупредили об угрозе мощных болей – Гороскоп на завтра 21 ноября 2020 года для всех
Овнов и Дев предупредили об угрозе мощных болей / Reuters

Гороскоп на субботу, 21 ноября и 7-8 лунный день, сулит ряду знаков Зодиака карьерные успехи. В частности, Стрелец, Телец и Рак могут получить более выгодную работу.

Близнецам прогнозируются доходные операции, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Негативный день грозит Овнам и Девам – их астропрогноз предупредил о возможных мощных болях.

На какую субботу настраиваться представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Водолей

Нужно внимательно изучать то, что происходит, и держать организованность на самом высоком уровне. Дома проблемы могут быть из-за того, что вы отстранились от быта.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно провернуть операции, связанные с деньгами, – прогнозируется доход. Благодаря энтузиазму и позитивному настрою вы можете найти новых союзников. Могут напомнить о себе старые болезни.

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 – Весы

Если вы будете творить самостоятельно – можете добиться успеха. Можно рисковать и заниматься коммерцией. Вам могут сделать деловое предложение.

На какую субботу настраиваться представителям водной стихии

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Рак

Вам могут предложить работу – стоит выкладываться, поскольку есть шанс получить неплохую прибыль. Возможно, придется оформлять важные документы.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Нужно разобраться с проблемами, которые возникли в отношениях, иначе – будет прощание. Положение могут спасти самопожертвование и любовь.

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 – Рыбы

Фантазия может взлететь, жизненных сил станет больше. Во второй половине дня могут воплотиться в жизнь самые сокровенные желания. В жизни женщин возможна любовная драма.

На какую субботу настраиваться представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Стрелец

Возможно, вам предложат работу, которая принесет больше выгоды. Также есть вероятность карьерного продвижения. Отсутствие двуличности могут оценить и на личном, и на служебном фронте.

  • Гороскоп на завтра – Лев

На работе не стоит взваливать на плечи дополнительные обязанности, скорее всего, труды не оценят. Из-за удара по самолюбию и гордости возможен разрыв отношений.

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 – Овен

Не планируйте сделать что-то глобальное – возможны мощные головные боли. Ваша эмоциональность возрастет, есть угроза нервных срывов.

На какую субботу настраиваться представителям земной стихии

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Козерог

Можно больше заработать или продвинуться вперед по карьерной лестнице. Не пытайтесь все сделать сразу, распределите работу на разные дни.

  • Гороскоп на завтра – Телец

В кошелек могут "капнуть" деньги. Вам могут предложить работу, которая принесет больше выгоды. Не бойтесь новой работы, появится шанс неплохо заработать.

  • Гороскоп на 21 ноября 2020 – Дева

Из-за переутомления вас могут атаковать мощные головные боли, есть угроза нервных срывов. Откажитесь от непосильной нагрузки, разбросайте дела на разные дни и раньше уложите себя спать.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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