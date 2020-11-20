Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль

Негативная суббота спрогнозирована двум знакам Зодиака – огненному и земному.
Гороскоп на субботу, 21 ноября и 7-8 лунный день, сулит ряду знаков Зодиака карьерные успехи. В частности, Стрелец, Телец и Рак могут получить более выгодную работу.
Близнецам прогнозируются доходные операции, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.
Негативный день грозит Овнам и Девам – их астропрогноз предупредил о возможных мощных болях.
На какую субботу настраиваться представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Водолей
Нужно внимательно изучать то, что происходит, и держать организованность на самом высоком уровне. Дома проблемы могут быть из-за того, что вы отстранились от быта.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Можно провернуть операции, связанные с деньгами, – прогнозируется доход. Благодаря энтузиазму и позитивному настрою вы можете найти новых союзников. Могут напомнить о себе старые болезни.
- Гороскоп на 21 ноября 2020 – Весы
Если вы будете творить самостоятельно – можете добиться успеха. Можно рисковать и заниматься коммерцией. Вам могут сделать деловое предложение.
На какую субботу настраиваться представителям водной стихии
- Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Рак
Вам могут предложить работу – стоит выкладываться, поскольку есть шанс получить неплохую прибыль. Возможно, придется оформлять важные документы.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Нужно разобраться с проблемами, которые возникли в отношениях, иначе – будет прощание. Положение могут спасти самопожертвование и любовь.
- Гороскоп на 21 ноября 2020 – Рыбы
Фантазия может взлететь, жизненных сил станет больше. Во второй половине дня могут воплотиться в жизнь самые сокровенные желания. В жизни женщин возможна любовная драма.
На какую субботу настраиваться представителям огненной стихии
- Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Стрелец
Возможно, вам предложат работу, которая принесет больше выгоды. Также есть вероятность карьерного продвижения. Отсутствие двуличности могут оценить и на личном, и на служебном фронте.
- Гороскоп на завтра – Лев
На работе не стоит взваливать на плечи дополнительные обязанности, скорее всего, труды не оценят. Из-за удара по самолюбию и гордости возможен разрыв отношений.
- Гороскоп на 21 ноября 2020 – Овен
Не планируйте сделать что-то глобальное – возможны мощные головные боли. Ваша эмоциональность возрастет, есть угроза нервных срывов.
На какую субботу настраиваться представителям земной стихии
- Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Козерог
Можно больше заработать или продвинуться вперед по карьерной лестнице. Не пытайтесь все сделать сразу, распределите работу на разные дни.
- Гороскоп на завтра – Телец
В кошелек могут "капнуть" деньги. Вам могут предложить работу, которая принесет больше выгоды. Не бойтесь новой работы, появится шанс неплохо заработать.
- Гороскоп на 21 ноября 2020 – Дева
Из-за переутомления вас могут атаковать мощные головные боли, есть угроза нервных срывов. Откажитесь от непосильной нагрузки, разбросайте дела на разные дни и раньше уложите себя спать.