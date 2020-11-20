Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль

Овнов и Дев предупредили об угрозе мощных болей / Reuters

Гороскоп на субботу, 21 ноября и 7-8 лунный день, сулит ряду знаков Зодиака карьерные успехи. В частности, Стрелец, Телец и Рак могут получить более выгодную работу.

Близнецам прогнозируются доходные операции, говорится в прогнозе, опубликованном на supercook.ru.

Негативный день грозит Овнам и Девам – их астропрогноз предупредил о возможных мощных болях.

На какую субботу настраиваться представителям воздушной стихии

Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Водолей

Нужно внимательно изучать то, что происходит, и держать организованность на самом высоком уровне. Дома проблемы могут быть из-за того, что вы отстранились от быта.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно провернуть операции, связанные с деньгами, – прогнозируется доход. Благодаря энтузиазму и позитивному настрою вы можете найти новых союзников. Могут напомнить о себе старые болезни.

Гороскоп на 21 ноября 2020 – Весы

Если вы будете творить самостоятельно – можете добиться успеха. Можно рисковать и заниматься коммерцией. Вам могут сделать деловое предложение.

На какую субботу настраиваться представителям водной стихии

Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Рак

Вам могут предложить работу – стоит выкладываться, поскольку есть шанс получить неплохую прибыль. Возможно, придется оформлять важные документы.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Нужно разобраться с проблемами, которые возникли в отношениях, иначе – будет прощание. Положение могут спасти самопожертвование и любовь.

Гороскоп на 21 ноября 2020 – Рыбы

Фантазия может взлететь, жизненных сил станет больше. Во второй половине дня могут воплотиться в жизнь самые сокровенные желания. В жизни женщин возможна любовная драма.

На какую субботу настраиваться представителям огненной стихии

Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Стрелец

Возможно, вам предложат работу, которая принесет больше выгоды. Также есть вероятность карьерного продвижения. Отсутствие двуличности могут оценить и на личном, и на служебном фронте.

Гороскоп на завтра – Лев

На работе не стоит взваливать на плечи дополнительные обязанности, скорее всего, труды не оценят. Из-за удара по самолюбию и гордости возможен разрыв отношений.

Гороскоп на 21 ноября 2020 – Овен

Не планируйте сделать что-то глобальное – возможны мощные головные боли. Ваша эмоциональность возрастет, есть угроза нервных срывов.

На какую субботу настраиваться представителям земной стихии

Гороскоп на 21 ноября 2020 года – Козерог

Можно больше заработать или продвинуться вперед по карьерной лестнице. Не пытайтесь все сделать сразу, распределите работу на разные дни.

Гороскоп на завтра – Телец

В кошелек могут "капнуть" деньги. Вам могут предложить работу, которая принесет больше выгоды. Не бойтесь новой работы, появится шанс неплохо заработать.

Гороскоп на 21 ноября 2020 – Дева

Из-за переутомления вас могут атаковать мощные головные боли, есть угроза нервных срывов. Откажитесь от непосильной нагрузки, разбросайте дела на разные дни и раньше уложите себя спать.