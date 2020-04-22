Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены

Козероги, Девы и Близнецы могут стать очень секси / УНИАН

В четверг, 23 апреля, самое время начинать новые дела и делать все возможное для реализации желаний – рано утром будет новолуние, настанет 1-2 лунный день. Можно распрощаться с негативом, который накопился в последнее время, но ищите мирные пути.

Первые лунные дни могут быть благоприятными для Козерогов, Дев и Близнецов – они могут стать очень секси. Также приятность гороскоп на 23 апреля 2020 года спрогнозировал Ракам – им светит успех в личной жизни. Прогноз хмурый для Стрельцов и Водолеев – их предупредили о возможных любовных "экзаменах".

Чего земным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день

Гороскоп на завтра – Телец

Мудро расходуйте жизненные силы, иначе – можете оказаться у обочины с севшей батарейкой. Займитесь личной жизнью, если ее нет – начинайте заливать фундамент.

Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Козерог

Проявите твердость там, где нужно отстоять свои интересы. Перед тем, как что-то делать с деньгами, не поленитесь посоветоваться с экспертами.

Гороскоп на 23 апреля 2020 – Дева

Ваши благие намерения могут неправильно понять, поэтому иногда лучше воздержаться от альтруизма. Займитесь собой и тем, что реально любите.

Чего воздушным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день

Гороскоп на завтра – Водолей

Возможно, придется пройти через любовные испытания. Благодаря испытаниям вы поймете настоящую ценность отношений, которые имеете.

Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Весы

Откажитесь от контактов, лучше всего – посидите дома подальше от всех. Если "путешествовать", можно подхватить заразу.

Гороскоп на 23 апреля 2020 – Близнецы

Ваша сексуальность повысится, можно воспользоваться моментом для налаживания личной жизни. Постарайтесь не покупать побрякушки.

Чего водным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день

Гороскоп на завтра – Рак

В личной жизни возможен успех, но из-за него возможны приятные хлопоты. Можно браться за дела, над которыми придется долго работать.

Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Скорпион

Попробуйте что-то новенькое, займитесь чем-то таким, чем раньше не занимались. Все должно получиться. Дома можете поделиться властью.

Гороскоп на 23 апреля 2020 – Рыбы

Течение может принести вас не туда, куда бы вы хотели попасть. Потрудитесь и доплывете туда, где хотели бы остаться. Эмоции постарайтесь подчинить разуму.

Чего огненным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день

Гороскоп на завтра – Овен

Не дайте никому втянуть вас в конфликт и сами не затевайте свары. В вашу жизнь может вернуться человек, которым вы дорожили.

Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Лев

Не рискуйте деньгами, пока не время для инвестиций. Наслаждайтесь – душу могут согреть новые теплые чувства.

Гороскоп на 23 апреля 2020 – Стрелец

Смиритесь с тем, что безоблачной личной жизни не бывает – испытания укрепляют любовь, правда, могут и разрушить. Не теряйте энергию – откажитесь от глупых споров.