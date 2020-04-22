Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены

В новолуние в апреле Весы могут подхватить заразу.
В четверг, 23 апреля, самое время начинать новые дела и делать все возможное для реализации желаний – рано утром будет новолуние, настанет 1-2 лунный день. Можно распрощаться с негативом, который накопился в последнее время, но ищите мирные пути.
Первые лунные дни могут быть благоприятными для Козерогов, Дев и Близнецов – они могут стать очень секси. Также приятность гороскоп на 23 апреля 2020 года спрогнозировал Ракам – им светит успех в личной жизни. Прогноз хмурый для Стрельцов и Водолеев – их предупредили о возможных любовных "экзаменах".
Чего земным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день
Гороскоп на завтра – Телец
Мудро расходуйте жизненные силы, иначе – можете оказаться у обочины с севшей батарейкой. Займитесь личной жизнью, если ее нет – начинайте заливать фундамент.
Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Козерог
Проявите твердость там, где нужно отстоять свои интересы. Перед тем, как что-то делать с деньгами, не поленитесь посоветоваться с экспертами.
Гороскоп на 23 апреля 2020 – Дева
Ваши благие намерения могут неправильно понять, поэтому иногда лучше воздержаться от альтруизма. Займитесь собой и тем, что реально любите.
Чего воздушным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день
Гороскоп на завтра – Водолей
Возможно, придется пройти через любовные испытания. Благодаря испытаниям вы поймете настоящую ценность отношений, которые имеете.
Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Весы
Откажитесь от контактов, лучше всего – посидите дома подальше от всех. Если "путешествовать", можно подхватить заразу.
Гороскоп на 23 апреля 2020 – Близнецы
Ваша сексуальность повысится, можно воспользоваться моментом для налаживания личной жизни. Постарайтесь не покупать побрякушки.
Чего водным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день
Гороскоп на завтра – Рак
В личной жизни возможен успех, но из-за него возможны приятные хлопоты. Можно браться за дела, над которыми придется долго работать.
Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Скорпион
Попробуйте что-то новенькое, займитесь чем-то таким, чем раньше не занимались. Все должно получиться. Дома можете поделиться властью.
Гороскоп на 23 апреля 2020 – Рыбы
Течение может принести вас не туда, куда бы вы хотели попасть. Потрудитесь и доплывете туда, где хотели бы остаться. Эмоции постарайтесь подчинить разуму.
Чего огненным знакам Зодиака ожидать в 1-2 лунный день
Гороскоп на завтра – Овен
Не дайте никому втянуть вас в конфликт и сами не затевайте свары. В вашу жизнь может вернуться человек, которым вы дорожили.
Гороскоп на 23 апреля 2020 года – Лев
Не рискуйте деньгами, пока не время для инвестиций. Наслаждайтесь – душу могут согреть новые теплые чувства.
Гороскоп на 23 апреля 2020 – Стрелец
Смиритесь с тем, что безоблачной личной жизни не бывает – испытания укрепляют любовь, правда, могут и разрушить. Не теряйте энергию – откажитесь от глупых споров.