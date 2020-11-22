Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи

Воздушным знакам Зодиака спрогнозированы денежные успехи / Reuters

Понедельник, 23 ноября и 9-10 лунный день, прогнозируется позитивным в материальном плане для двух знаков Зодиака – Близнецы и Весы.

Гороскоп на 23 ноября 2020 года спрогнозировал Весам и Близнецам денежные успехи, говорится на supercook.ru.

В астропрогнозе отмечается, что успехи также светят мужчинам-Козерогам, но при одном условии.

Тревожный прогноз составлен для Стрельцов, их предупредили об угрозе убыточной игры со смертью.

Что представителям воздушной стихии сулят на понедельник

Гороскоп на 23 ноября 2020 года – Водолей

Вы сможете точно предугадать, что произойдет совсем скоро. Возможен сон-предсказание. Душа может преобразиться.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если вам приснится сон, который вы уже видели, – он вещий. Можно отправиться в долгий путь. Если вам сделают выгодное предложение насчет работы – можно соглашаться. Новая работа может принести хорошую прибыль.

Гороскоп на 23 ноября 2020 – Весы

Не стройте планы на далекое будущее и не отказывайте, если кто-то попросит вас о помощи. В финансовых операциях можно достичь успеха.

Что представителям огненной стихии сулят на понедельник

Гороскоп на 23 ноября 2020 года – Стрелец

Из-за игры со смертью или стремления испытать судьбу вы можете спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья или денежные потери.

Гороскоп на завтра – Лев

Можно заниматься важными делами, но не рассчитывайте на то, что сможете за день решить сложные задачи. Можете обращаться в разные организации или общаться с руководством. Вы можете добиться высот благодаря общительности.

Гороскоп на 23 ноября 2020 – Овен

Найдите время для прогулки, можно куда-то поехать. Если хотите создать дома хорошую атмосферу – "включите" юмор.

Что представителям земной стихии сулят на понедельник

Гороскоп на 23 ноября 2020 года – Дева

Любовная гармония позитивно повлияет на рабочую сферу – уделите много времени второй половинке. Наслаждайтесь любовью и согласием.

Гороскоп на завтра – Телец

Из-за перенапряжения вы можете стать всем недовольны. Если у вас что-то попросят – постарайтесь помочь.

Гороскоп на 23 ноября 2020 – Козерог

Мужчины могут достичь успеха, если не переоценят свои силы. Женщинам может навредить излишняя активность – есть угроза проблем со здоровьем, в частности могут подвести нервы.

Что представителям водной стихии сулят на понедельник

Гороскоп на 23 ноября 2020 года – Рыбы

Возможны внутренние противоречия и скачки настроения. Лучше всего – посвятить время тому, что вы любите, и побыть наедине с собой.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Активность не прогнозируется. Есть угроза ссоры с кем-то из близких. Могут атаковать бытовые проблемы.

Гороскоп на 23 ноября 2020 – Рак

Нельзя отказывать тем, кто нуждается в вашей помощи. Противопоказано выстраивание планов на далекое будущее.