Гороскоп на 23 октября для всех: угроза инфекций и агрессия начальства

Скорпионам грозит "атака" инфекций / Reuters

В пятницу, 23 октября и 7-8 лунный день, ряд знаков Зодиака могут оказаться в "черном списке" руководства и коллег. Гороскоп на 23 октября 2020 года предупредил об угрозе Дев, Козерогов и Овнов.

Негатив астропрогноз также сулит Рыбам и Скорпионам, сообщает supercook.ru.

Рыбы могут столкнуться с агрессией начальства, а Скорпионов предупредили об угрозе "атаки" инфекций.

Какие советы астропрогноз дал представителям водной стихии на 7-8 лунный день

Гороскоп на 23 октября 2020 года – Рак

Не рассчитывайте на большой успех от финансовых операций. Постарайтесь расширить горизонты, посмотрите на дела с высоты.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Берегите себя от инфекционных заболеваний. Вы сможете трудиться так, как не многим это под силу. Обаяние подрастет и поможет справиться с преградами на пути к успеху.

Гороскоп на 23 октября 2020 – Рыбы

Партнеры или руководство могут проявить агрессию. Если вы не хотите с кем-то работать – рвите отношения.

Какие советы астропрогноз дал представителям земной стихии на 7-8 лунный день

Гороскоп на 23 октября 2020 года – Дева

Есть угроза попасть в "черный список" руководства или коллег. Придется выбирать между необходимым и приятным. Обходите стороной толпу и темные места.

Гороскоп на завтра – Телец

Противопоказаны дела, которые несут риск для здоровья, и сомнительные знакомства. И дома, и на работе есть угроза разногласий, провокаций и недоразумений.

Гороскоп на 23 октября 2020 – Козерог

Обходите стороной темные места и толпу. Вы можете оказаться в "черном списке" начальства или коллег. Вас может выручить предусмотрительность и находчивость.

Какие советы астропрогноз дал представителям огненной стихии на 7-8 лунный день

Гороскоп на 23 октября 2020 года – Стрелец

С осторожностью относитесь к обещаниям, в которых говорится о получении легких денег, и к другим деловым предложениям.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете познакомиться с кем-то и получить много приятных ощущений. Возможно увлекательное путешествие. Чтобы добиться достойного результата проявите энергичность и покажите деловую хватку.

Гороскоп на 23 октября 2020 – Овен

Не получиться объединить приятное с необходимым. Вы можете угодить в "черный список" коллег или руководства. Стоит полностью отдаваться любимому человеку.

Какие советы астропрогноз дал представителям воздушной стихии на 7-8 лунный день

Гороскоп на 23 октября 2020 года – Весы

Если вы преодолеете испытания, то можете подняться вверх по служебной лестнице или добиться успеха в операции, связанной с финансами. В личной жизни стоит прощать обиды.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Доверяйте только здравому смыслу и интуиции. Из-за желания легко заработать деньги можно потерять немаленькую сумму.

Гороскоп на 23 октября 2020 – Водолей

Можно браться за разные дела, не противопоказан риск. Возможны недоразумения, постарайтесь быть более последовательными и организованными.