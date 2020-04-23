Гороскоп на завтра: любовное везение и властный покровитель

Овнов может поддержать властный покровитель / Reuters

В первый день после новолуния – в пятницу, 24 апреля (3 лунный день), может появиться ощущение легкости и окрыленности, возможно, отчасти из-за того, что впереди выходные.

Некоторым знакам Зодиака стоит заняться новыми делами, а некоторым – доделать то, что было отложено.

Самый позитивный гороскоп на 24 апреля 2020 года составлен для Близнецов и Овнов. Близнецам светит любовное везение, а Овнам – поддержка властного покровителя.

Прогноз на последний рабочий день недели для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Близнецы

Свободные Близнецы могут "вооружиться" юмором и галантностью и попытать завоевать того, кто ему по душе. Не летите к новой цели на работе, действуйте медленно и осторожно.

Гороскоп на завтра – Весы

Если на болезни закрывать глаза, они сами не пройдут – постарайтесь себе помочь. Не провоцируйте грызню, особенно – с родными.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Водолей

Найдите возможность уделить больше внимания человеку, которого любите, это поможет укрепить вашу связь. Не вступайте в споры с начальством.

Прогноз на последний рабочий день недели для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Стрелец

Перемены, которые могут повлиять на всю вашу жизнь, пока некстати. Хорошее время, чтобы помалкивать и быть рядом с теми, кого любите.

Гороскоп на завтра – Овен

Если планировали новое дело – беритесь за него, вас может поддержать властный покровитель. Прощайте обиды и забудьте зло, которое вам причинили.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Лев

Постарайтесь светиться в кругу людей, которые могут быть заинтересованы в ваших талантах. Будьте готовы проявить себя.

Прогноз на последний рабочий день недели для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Дева

Иногда руководству стоит намекать на перемены, а не требовать их. Будьте мудрее и хитрее. Мечты можно осуществить, сделайте их целями.

Гороскоп на завтра – Козерог

Личная жизнь и работа – на этих фронтах вы можете преуспеть, если откажетесь от своей закрытости и неоправданной упертости.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Телец

Не разрывайтесь – пока стоит держаться за одно место работы. Вас могут куда-то поманить – все обдумайте и, по возможности, не медлите с принятием решения. Не скупитесь – отдавайте любимому человеку побольше заботы и тепла.

Прогноз на последний рабочий день недели для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Скорпион

Перед тем, как браться за работу, составьте хотя бы приблизительный план – так можно избежать лишних стрессов. Не провоцируйте коллег на конфликты.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Чтобы избежать разрыва отношений, придется потрудиться. Ищите пути для развития отношений. Можно заняться делами, для которых никак не находилось время.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Рак

Никуда пока не рвитесь, но готовьтесь к "скачку". Скоро для движения вперед могут понадобиться деньги, силы и огромное желание.