УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра: любовное везение и властный покровитель

23 апреля 2020, 11:37

Ракам посоветовали готовиться к "скачку", а Тельцам не жадничать и отдавать любимым больше тепла.

Властный покровитель может поддержать Овнов – Гороскоп на 24 апреля 2020 года
Овнов может поддержать властный покровитель / Reuters

В первый день после новолуния – в пятницу, 24 апреля (3 лунный день), может появиться ощущение легкости и окрыленности, возможно, отчасти из-за того, что впереди выходные. 

Некоторым знакам Зодиака стоит заняться новыми делами, а некоторым – доделать то, что было отложено.

Самый позитивный гороскоп на 24 апреля 2020 года составлен для Близнецов и Овнов. Близнецам светит любовное везение, а Овнам – поддержка властного покровителя.

Прогноз на последний рабочий день недели для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Близнецы

Свободные Близнецы могут "вооружиться" юмором и галантностью и попытать завоевать того, кто ему по душе. Не летите к новой цели на работе, действуйте медленно и осторожно.

Гороскоп на завтра – Весы

Если на болезни закрывать глаза, они сами не пройдут – постарайтесь себе помочь. Не провоцируйте грызню, особенно – с родными. 

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Водолей

Найдите возможность уделить больше внимания человеку, которого любите, это поможет укрепить вашу связь. Не вступайте в споры с начальством.

Прогноз на последний рабочий день недели для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Стрелец

Перемены, которые могут повлиять на всю вашу жизнь, пока некстати. Хорошее время, чтобы помалкивать и быть рядом с теми, кого любите.

Гороскоп на завтра – Овен 

Если планировали новое дело – беритесь за него, вас может поддержать властный покровитель. Прощайте обиды и забудьте зло, которое вам причинили.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Лев

Постарайтесь светиться в кругу людей, которые могут быть заинтересованы в ваших талантах. Будьте готовы проявить себя.

Прогноз на последний рабочий день недели для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Дева

Иногда руководству стоит намекать на перемены, а не требовать их. Будьте мудрее и хитрее. Мечты можно осуществить, сделайте их целями.

Гороскоп на завтра – Козерог

Личная жизнь и работа – на этих фронтах вы можете преуспеть, если откажетесь от своей закрытости и неоправданной упертости.

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Телец

Не разрывайтесь – пока стоит держаться за одно место работы. Вас могут куда-то поманить – все обдумайте и, по возможности, не медлите с принятием решения. Не скупитесь – отдавайте любимому человеку побольше заботы и тепла.

Прогноз на последний рабочий день недели для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 24 апреля 2020 года – Скорпион

Перед тем, как браться за работу, составьте хотя бы приблизительный план – так можно избежать лишних стрессов. Не провоцируйте коллег на конфликты.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Чтобы избежать разрыва отношений, придется потрудиться. Ищите пути для развития отношений. Можно заняться делами, для которых никак не находилось время. 

Гороскоп на 24 апреля 2020 – Рак 

Никуда пока не рвитесь, но готовьтесь к "скачку". Скоро для движения вперед могут понадобиться деньги, силы и огромное желание.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра: любовное везение и властный покровитель». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
Что будет с курсом гривни до конца 2020: эксперты Fitch дали тревожный прогноз
11:55
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:37
Гороскоп на завтра: любовное везение и властный покровитель Видео
11:21
Скачок заболеваемости СOVID-19 в Украине: в МОЗ назвали главную причину
10:53
На Донбассе отыскали новейшее оружие из России: опубликовано фото
10:35
Засухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климата
10:29
"Реформы" Саакашвили закончатся продажей остатков и финансовым рабством мнение
10:09
Саакашвили рассказал, будет ли нападать на Зеленского
10:01
Эксперты по кибербезопасности обнаружили опасные уязвимости в умных домах
09:49
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 23 апреля
09:42
Карантин забирает последнее у простых украинцев мнение
09:32
Новый антирекорд: коронавирус в Украине нашли еще у сотен человек Видео
09:20
Доллар в Украине подешевел: сколько стоит валюта 23 апреля
08:56
Убийственная доза коронавируса: названы самые опасные места Видео
08:35
Двух лет карантина Украина не выдержит мнение
08:24
Опасно для Украины: Климкин спрогнозировал планы Путина на осень
08:20
Гороскоп на 23 апреля: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены Видео
08:18
"Очень сложное лето": Климкин предупредил о возможных происках России Видео
07:44
Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные
07:40
Ученые нашли новый очаг коронавируса в теле человека
06:55
Сможет ли Зеленский удержать получокнутого Саакашвили в узде мнение
06:42
Бунты против карантина: грозят ли России массовые протесты
06:29
Маникюр 2020 весна: маникюр Микки Маус и бананы на ногтях - фото Фото
06:02
Затяжная магнитная буря ударит по голове в конце апреля – что делать Видео
05:33
Когда закончится карантин в Украине: астролог назвал дату
05:05
Как не заразиться COVID-19: ученые шокировали правдой об антисептиках
04:26
Купальники лето 2020: бикини со шнурками и купальники-гибриды - фото Фото
03:57
Ученые рассказали, полезно ли пить кофе для хорошего секса
03:18
Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство Видео
03:16
"Пися съела купальник": Нюша развратно изогнулась на пикантном фото
02:46
Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач Видео
02:10
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
01:35
Чем закончится попытка Трампа привлечь Китай к ответсвенности из-за COVID-19
00:53
Гинеколог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе
00:34
Резервные кровати и доплаты медикам: главврач Александровской больницы пояснила ситуацию с Covid-19 Видео
00:19
23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги Видео
22 апреля, среда
23:58
Стало известно, что нужно Саакашвили для получения должности в правительстве Видео
23:44
Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото Фото
23:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
23:37
В полиции планируют наказать мэра Ивано-Франковска за изгнание ромов
23:15
На Ровенщине мужчина поджег авто полицейских, отказавшихся праздновать Пасху
23:10
"Повторить ошибку Порошенко": политолог указал, почему не нужно назначать Саакашвили в правительство Видео
22:59
В США впервые подтвердили китайскую хворь у домашних животных
22:20
Птица повредила двигатель: вертолет ВСУ экстренно приземлился в поле
22:19
Все идет по плану: Кличко озвучил сроки строительства метро на Виноградарь
22:05
Стильная порноактриса порадовала фанатов снимками в сексуальном белье Фото
21:54
Чернобыль 2019 - когда смотреть с украинским переводом на 1+1
21:51
"Новая почта" дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
21:42
Премьер рассказал, как пенсионеры в Украине смогут получать две пенсии
21:39
Влияние никотина на коронавирус: медики ошарашили гипотезой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять