Гороскоп на 24 октября для всех: хороший день на всех фронтах и потеря всего

Одному водному знаку Зодиака насулили всплеск энергии.
Гороскоп на 24 октября 2020 года – суббота и 8-9 лунный день – предупредил знаки Зодиака Близнецы, Стрелец, Телец, Овен и Дева об угрозе потери всего и сразу.
Львам светит хороший день на всех фронтах, сообщает supercook.ru.
В астропрогнозе говорится, что Рыбы в этот день могут рассчитывать на всплеск энергии.
Что воздушным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу
- Гороскоп на 24 октября 2020 года – Близнецы
Возможны жестокие конфликты с теми, кто вас окружает. Не пытайтесь рисковать – можно сразу все потерять.
- Гороскоп на 24 октября 2020 – Водолей
Вы можете неправильно подобрать партнера. В работе можно проколоться. Нельзя терять позитивный взгляд на жизнь.
- Гороскоп на завтра – Весы
Во время общения с руководством не стоит прогибаться. Не стоит верить клятвам и обещаниям. Противопоказано пустое сотрясание воздуха.
Что водным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу
- Гороскоп на 24 октября 2020 года – Рыбы
Вы станете более энергичными. Благодаря целеустремленности результаты работы будут лучше, а это может заложить фундамент для воплощения заветной мечты.
- Гороскоп на 24 октября 2020 – Рак
Не бойтесь быть настойчивыми и инициативными. Появятся возможности, которые помогут выбраться из передряги. Можно взяться за наведения порядка дома.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
Может захотеться сделать внутренний или внешний "переворот". Можно отказаться от работы, которую вы уже начали, или от каких-то предложений.
Что земным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу
- Гороскоп на 24 октября 2020 года – Козерог
Возможны разочарования на любовном фронте. Чтобы разрешить конфликт понадобится откровенная беседа. Не теряйте внимательность во время выполнения своих обязанностей на работе.
- Гороскоп на 24 октября 2020 – Дева
В этот день нужно выжидать. Не стоит решаться на серьезные шаги. Берегитесь риска.
- Гороскоп на завтра – Телец
Делайте свою работу хорошо и рассчитывайте только на себя. Могут подвернуться выгодные предложения, но нельзя рисковать, поскольку можно потерять все.
Что огненным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу
- Гороскоп на 24 октября 2020 года – Овен
Будьте внимательны во время выполнения обязанностей на работе. Противопоказан риск, вы можете все потерять. Возможно, вы получите шанс к лучшему изменить личную жизнь.
- Гороскоп на 24 октября 2020 – Стрелец
Есть угроза жестких конфликтов с теми, кто рядом. Нужно быть сдержанными и терпеливыми, как никогда, – есть угроза все потерять.
- Гороскоп на завтра – Лев
Можно закончить начатые дела, оценить то, что уже сделано. Хороший день для общения с тем, кто вам близок.