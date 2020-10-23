Гороскоп на 24 октября для всех: хороший день на всех фронтах и потеря всего

Ряд знаков Зодиака могут сразу всего лишиться, предупредил астропрогноз / Reuters

Гороскоп на 24 октября 2020 года – суббота и 8-9 лунный день – предупредил знаки Зодиака Близнецы, Стрелец, Телец, Овен и Дева об угрозе потери всего и сразу.

Львам светит хороший день на всех фронтах, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе говорится, что Рыбы в этот день могут рассчитывать на всплеск энергии.

Что воздушным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу

Гороскоп на 24 октября 2020 года – Близнецы

Возможны жестокие конфликты с теми, кто вас окружает. Не пытайтесь рисковать – можно сразу все потерять.

Гороскоп на 24 октября 2020 – Водолей

Вы можете неправильно подобрать партнера. В работе можно проколоться. Нельзя терять позитивный взгляд на жизнь.

Гороскоп на завтра – Весы

Во время общения с руководством не стоит прогибаться. Не стоит верить клятвам и обещаниям. Противопоказано пустое сотрясание воздуха.

Что водным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу

Гороскоп на 24 октября 2020 года – Рыбы

Вы станете более энергичными. Благодаря целеустремленности результаты работы будут лучше, а это может заложить фундамент для воплощения заветной мечты.

Гороскоп на 24 октября 2020 – Рак

Не бойтесь быть настойчивыми и инициативными. Появятся возможности, которые помогут выбраться из передряги. Можно взяться за наведения порядка дома.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Может захотеться сделать внутренний или внешний "переворот". Можно отказаться от работы, которую вы уже начали, или от каких-то предложений.

Что земным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу

Гороскоп на 24 октября 2020 года – Козерог

Возможны разочарования на любовном фронте. Чтобы разрешить конфликт понадобится откровенная беседа. Не теряйте внимательность во время выполнения своих обязанностей на работе.

Гороскоп на 24 октября 2020 – Дева

В этот день нужно выжидать. Не стоит решаться на серьезные шаги. Берегитесь риска.

Гороскоп на завтра – Телец

Делайте свою работу хорошо и рассчитывайте только на себя. Могут подвернуться выгодные предложения, но нельзя рисковать, поскольку можно потерять все.

Что огненным знакам Зодиака сулит астропрогноз на субботу

Гороскоп на 24 октября 2020 года – Овен

Будьте внимательны во время выполнения обязанностей на работе. Противопоказан риск, вы можете все потерять. Возможно, вы получите шанс к лучшему изменить личную жизнь.

Гороскоп на 24 октября 2020 – Стрелец

Есть угроза жестких конфликтов с теми, кто рядом. Нужно быть сдержанными и терпеливыми, как никогда, – есть угроза все потерять.

Гороскоп на завтра – Лев

Можно закончить начатые дела, оценить то, что уже сделано. Хороший день для общения с тем, кто вам близок.