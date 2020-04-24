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Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение

24 апреля 2020, 20:32

Тельцам грозят опасные связи, а Близнецы могут что-то "провтыкать" в личной жизни.

Весы могут рассчитывать на помощь мецената – Гороскоп на 25 апреля 2020 года
Весам может помочь "меценат" / УНИАН

В субботу, 25 апреля (четвертый лунный день), не помешает проявлять бдительность и стараться держать внимание под контролем – будет Луна без курса. Всем знакам Зодиака не помешает бороться с рассеянностью.

Для Рыб, Скорпионов и Весов гороскоп на 25 апреля 2020 года позитивный. Рыбам и Скорпионам спрогнозировано выгодное предложение, а Весам – помощь "мецената".

Что огненным знакам Зодиака насулили на первый выходной день

Гороскоп на завтра – Лев

Если возьметесь за что-то, в чем ничего не смыслите, можете кого-то насмешить. Но не огорчайтесь, на ошибках учатся. Не бойтесь отдавать больше тепла, чем получаете.

Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Овен 

Похоже, вы будете не самым приятным собеседником. Старайтесь быть немного милее.

Читайте также"Бедняги мая": чей секрет могут слить, а кому грозят побочкиОтключайте эмоции во время работы.

Гороскоп на 25 апреля 2020 – Стрелец

Вы сами можете помешать себе добраться до запланированной цели – выбросьте негатив из души, но не на близких. Не рассчитывайте на успех за счет помощи влиятельного человека.

Что водным знакам Зодиака насулили на первый выходной день

Гороскоп на завтра – Рак

Едва ли не лучший день для того, чтобы от всех отморозиться. Не мучайте себя сложными делами и не заставляйте решать важные проблемы.

Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Рыбы

Устройте праздник, можно без повода. Было бы неплохо поменьше общаться с коллегами, так можно избежать лишних ссор.

Гороскоп на 25 апреля 2020 – Скорпион

Не откладывайте важные дела, которые могут привести к желаемой цели. Не теряйте внимательность и не доставайте жало тогда, когда можно просто отшутиться.

Что земным знакам Зодиака насулили на первый выходной день

Гороскоп на завтра – Телец

Откажитесь от связей, которые вызывают хотя бы малейшее подозрение, они могут оказаться опасными. Не устраивайте сцены и не выясняйте отношения с начальством. 

Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Козерог

Возможно, придется бороться с болезнью, не переживайте, ничего страшного вам не грозит. Можете изменить обстановку, хотя бы переставить стул в другой угол.

Гороскоп на 25 апреля 2020 – Дева

Постарайтесь найти в своей душе укромное местечко и там оставить свои мысли. Контакты могут привести к разочарованиям. Лучше всего – тихо и упорно делать свою работу.

Что воздушным знакам Зодиака насулили на первый выходной день

Гороскоп на завтра – Водолей

Сосредоточьтесь на самом главном, скорее всего, придется решать денежные вопросы. Не бойтесь ошибок, даже если они и будут, то не окажутся "смертельными".

Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Весы

Могут навалиться проблемы, будьте сдержанными и вам светит помощь. Не загоняйте себя в финансовый капкан, лучше всего долги раздать.

Гороскоп на 25 апреля 2020 – Близнецы

В погоне за достижениями можно "провтыкать" что-то в личной жизни. Не дайте отношениям развалиться. Работа может подождать, а любимый человек может уйти навсегда.Читайте также"Крупная прибыль и повышение": кого в мае будет сопровождать удача

Гороскоп 2020 Зодиак Луна
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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