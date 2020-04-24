Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение

Тельцам грозят опасные связи, а Близнецы могут что-то "провтыкать" в личной жизни.
В субботу, 25 апреля (четвертый лунный день), не помешает проявлять бдительность и стараться держать внимание под контролем – будет Луна без курса. Всем знакам Зодиака не помешает бороться с рассеянностью.
Для Рыб, Скорпионов и Весов гороскоп на 25 апреля 2020 года позитивный. Рыбам и Скорпионам спрогнозировано выгодное предложение, а Весам – помощь "мецената".
Что огненным знакам Зодиака насулили на первый выходной день
Гороскоп на завтра – Лев
Если возьметесь за что-то, в чем ничего не смыслите, можете кого-то насмешить. Но не огорчайтесь, на ошибках учатся. Не бойтесь отдавать больше тепла, чем получаете.
Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Овен
Похоже, вы будете не самым приятным собеседником. Старайтесь быть немного милее. Отключайте эмоции во время работы.
Гороскоп на 25 апреля 2020 – Стрелец
Вы сами можете помешать себе добраться до запланированной цели – выбросьте негатив из души, но не на близких. Не рассчитывайте на успех за счет помощи влиятельного человека.
Что водным знакам Зодиака насулили на первый выходной день
Гороскоп на завтра – Рак
Едва ли не лучший день для того, чтобы от всех отморозиться. Не мучайте себя сложными делами и не заставляйте решать важные проблемы.
Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Рыбы
Устройте праздник, можно без повода. Было бы неплохо поменьше общаться с коллегами, так можно избежать лишних ссор.
Гороскоп на 25 апреля 2020 – Скорпион
Не откладывайте важные дела, которые могут привести к желаемой цели. Не теряйте внимательность и не доставайте жало тогда, когда можно просто отшутиться.
Что земным знакам Зодиака насулили на первый выходной день
Гороскоп на завтра – Телец
Откажитесь от связей, которые вызывают хотя бы малейшее подозрение, они могут оказаться опасными. Не устраивайте сцены и не выясняйте отношения с начальством.
Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Козерог
Возможно, придется бороться с болезнью, не переживайте, ничего страшного вам не грозит. Можете изменить обстановку, хотя бы переставить стул в другой угол.
Гороскоп на 25 апреля 2020 – Дева
Постарайтесь найти в своей душе укромное местечко и там оставить свои мысли. Контакты могут привести к разочарованиям. Лучше всего – тихо и упорно делать свою работу.
Что воздушным знакам Зодиака насулили на первый выходной день
Гороскоп на завтра – Водолей
Сосредоточьтесь на самом главном, скорее всего, придется решать денежные вопросы. Не бойтесь ошибок, даже если они и будут, то не окажутся "смертельными".
Гороскоп на 25 апреля 2020 года – Весы
Могут навалиться проблемы, будьте сдержанными и вам светит помощь. Не загоняйте себя в финансовый капкан, лучше всего долги раздать.
Гороскоп на 25 апреля 2020 – Близнецы
В погоне за достижениями можно "провтыкать" что-то в личной жизни. Не дайте отношениям развалиться. Работа может подождать, а любимый человек может уйти навсегда.