Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача

Земному знаку Зодиака прогнозируется карьерная удача / Reuters

В среду, 25 ноября и 11-12 лунный день, ряду знаков Зодиака – Близнецы, Скорпион и Дева, грозят атаки неприятелей.

За спинами Близнецов противники могут плести интриги, пишет supercook.ru.

В астропрогнозе также говорится, что Стрельцам грозят сердечные страдания, а Козерогам светит карьерная удача.

Что представителям огненной стихии прогнозируется на 11-12 лунный день

Гороскоп на 25 ноября 2020 года – Овен

Сны могут напророчить будущее. Из-за упрямства или сильной раздраженности можно нанести мощную обиду кому-то, кто живет неподалеку.

Гороскоп на завтра – Лев

Люди, которые ушли с головой в творчество, способны воплотить многое из того, что задумали. Можно сбросить обороты в делах.

Гороскоп на 25 ноября 2020 – Стрелец

Ваше сердце может оказаться беззащитным – в любовной сфере есть угроза огорчений, страданий и слез. Чтобы добиться очередных успехов в делах, нужны свежие знакомства – вы можете открыть для себя нового человека.

Что представителям воздушной стихии прогнозируется на 11-12 лунный день

Гороскоп на 25 ноября 2020 года – Весы

Дела, за которые вы возьметесь, могут быть воплощены в жизнь. Возможно, к вам кто-то придет в гости.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Денежное положение может ощутимо улучшиться, только не прибегайте к риску. Возможно, те, кто не желает вам добра, плетут интриги.

Гороскоп на 25 ноября 2020 – Водолей

Если хотите распрощаться с проблемами, которые вас окружили, стоит принимать неожиданные решения.

Что представителям водной стихии прогнозируется на 11-12 лунный день

Гороскоп на 25 ноября 2020 года – Рыбы

Не отказывайте тем, кто нуждается в вашей помощи. Мужчинам советуют отдать большую часть внимания самым близким женщинам.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вам грозят атаки противников, в частности, тех, кто вам завидует. Природа может помочь избавиться от негатива.

Гороскоп на 25 ноября 2020 – Рак

Не время менять работу, потерпите, удача вернется. Коммерческие дела и бессмысленный риск – это не для вас.

Что представителям земной стихии прогнозируется на 11-12 лунный день

Гороскоп на 25 ноября 2020 года – Дева

Неприятели могут попытаться сделать вам гадость. Откажитесь от дел, которые считаете неподъемными. Противопоказана месть.

Гороскоп на завтра – Телец

Не стоит спешить с увольнением, удача скоро снова может вам улыбаться. Денежное положение может заметно улучшиться благодаря тем, от кого не зависит ваша зарплата.

Гороскоп на 25 ноября 2020 – Козерог

В ближайшее время возможно известие о повышении или пополнении кошелька. Творческим людям для успеха нужно проявить предусмотрительность, расчет и практичность.