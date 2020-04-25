Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза

Тельцам спрогнозировано прекрасное знакомство / Reuters

Главное в последний выходной день перед новой рабочей неделей не терять позитивный настрой – гороскоп на 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака – воскресенье и пятый лунный день, не насулил катастрофические ситуации.

Нескольким знакам Зодиака могут серьезно подпортить настроение – Близнецам и Весам грозит плевок в душу, Водолеям – мрачное событие, а Козерогам – вирус.

Самый радужный прогноз для Тельцов – им светит прекрасное знакомство.

Как провести воскресенье воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 26 апреля 2020 года – Близнецы

Берегитесь, человек, которому вы доверяли, может плюнуть в душу. Лучше ограничьте круг общения и отдыхайте дома.

Гороскоп на завтра – Весы

Друг может проявить себя, как враг. Не сильно огорчайтесь, это хорошо, что маска сорвана. Сделайте так, чтобы ваша заначка была существенной.

Гороскоп на 26 апреля 2020 – Водолей

Не убивайте в партнере желание делать первые шаги, лучше – помогите ему. Может произойти что-то мрачное.

Как провести воскресенье огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 26 апреля 2020 года – Стрелец

Рабочие подвиги могут "ударить" по организму, постарайтесь правильно рассчитывать нагрузки. Вас может что-то очень приятно удивить.

Гороскоп на завтра – Овен

Пора наполнить душу и сердце любовью – хорошее время для любовных знакомств. Постарайтесь трудиться своими руками и головой – помощники могут навредить.

Гороскоп на 26 апреля 2020 – Лев

Достижения будут, если не сдаваться. Если боитесь наступить на грабли – не бойтесь советоваться с теми, кто вам дорог.

Как провести воскресенье водным знакам Зодиака

Гороскоп на 26 апреля 2020 года – Скорпион

Замрите – такое положение лучше занять в делах. Перемены пойдут на пользу немного позже. Хорошенько отдохните с близким человеком.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Можно решиться на кардинальные перемены в жизни, например, купить дом. Держите эмоции в кулаке, из-за них может испортиться репутация.

Гороскоп на 26 апреля 2020 – Рак

Можно впустить в жизнь нового человека. Придется решать домашние проблемы. Возможно, вам захотят навязать свою точку воззрения, постарайтесь выстоять.

Как провести воскресенье земным знакам Зодиака

Гороскоп на 26 апреля 2020 года – Дева

Можно заложить фундамент будущего успеха, не бойтесь принимать необходимые решения. Решайте сами, что нужно делать в первую очередь.

Гороскоп на завтра – Козерог

Берегитесь, как никогда, чтобы не заболеть. Не оставляйте хвосты, уже наступило "потом".

Гороскоп на 26 апреля 2020 – Телец

Не отталкивайте от себя людей, в вашей жизни может появиться прекрасный человек. Насладитесь природой и откажитесь от пищи, которая не несет особой пользы.